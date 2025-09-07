Viral Video : कार से उतरते ही महिला को उठा ले गया बाघ, चिल्लाता रहा पति; देखें वीडियो
Viral Video : कार से उतरते ही महिला को उठा ले गया बाघ, चिल्लाता रहा पति; देखें वीडियो

Tiger Viral Video: टाइगर सफारी के दौरान महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया. पति चिल्लाता रहा लेकिन मदद नहीं मिल सकी. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने जंगल सफारी में सावधानी बरतने की अपील की. घटना ने सभी को हैरान कर दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:55 PM IST
Viral Video : कार से उतरते ही महिला को उठा ले गया बाघ, चिल्लाता रहा पति; देखें वीडियो

Tiger Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम गईं. टाइगर सफारी के दौरान एक महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि वह अपने पति से कहासुनी के बाद कार से बाहर निकली थी. तभी झाड़ियों से बाघ निकला और उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया. पति चिल्लाता रहा और मदद के लिए दौड़ता रहा, लेकिन बाघ की फुर्ती के आगे सब बेबस दिखे. यह वीडियो देख लोग डर के मारे सन्न रह गए और जंगल सफारी में सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं.

ये भी पढे़ं: Watch: बंदरों ने बिल्डिंग की दीवार पर ऐसे स्लाइड किया, वीडियो देख हक्के-बक्के हो गए लोग 

महिला पर बाघ का जानलेवा हमला

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि महिला कार से बाहर निकलते ही बाघ ने उस पर हमला कर दिया. पहले वह झाड़ियों में छिपा दिखा और जैसे ही महिला ने बाहर कदम रखा, बाघ बिजली की तरह झपट पड़ा. उसने महिला को पकड़ लिया और घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया. आसपास खड़े लोग हक्का-बक्का रह गए. पति कार से बाहर दौड़ पड़ा और मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन बाघ की ताकत और फुर्ती के आगे उसकी कोई मदद काम नहीं आई. यह घटना इतनी डरावनी थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आवाज जैसे थम गई हो.

ये भी पढे़ं: ​ जैसे को तैसा... परेशान कर रहे थे लड़के, भैंसे ने सिखाया ऐसा सबक,  धरी की धरी रह गई सारी हवाबाजी

पति की बेबसी और लोगों की दहशत 

हमले के बाद महिला का पति कार से बाहर निकल कर मदद के लिए इधर‑उधर देखता रहा. वह बार-बार चिल्लाकर लोगों को बुलाता रहा और बाघ के पीछे दौड़ता दिखा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका. पास में खड़ी दूसरी गाड़ियां भी सन्न रह गईं. किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाघ के पास जाए. वीडियो में आगे क्या हुआ, यह साफ नहीं दिखता, लेकिन महिला की जान को लेकर हर किसी के मन में चिंता साफ नजर आई. जंगल सफारी का यह दृश्य बेहद डरावना था और वहां मौजूद लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए.

 

सोशल मीडिया पर मची सनसनी

यह वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट होते ही वायरल हो गया. @FAFO_TV के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया. वीडियो पर हजारों कमेंट्स आ रहे हैं. किसी ने लिखा, “बहुत डरावना है, भगवान उस महिला को बचाए,” तो किसी ने सफारी में नियमों की अनदेखी पर नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने कहा कि जंगल में गाड़ी से बाहर निकलना बेहद खतरनाक होता है. लोगों ने जंगल सफारी के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी. वीडियो ने साबित कर दिया कि जरा सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना बन सकती है. ZEE News इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

