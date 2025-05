Viral Video : कार से उतरते ही महिला को उठा ले गया बाघ, चिल्लाता रहा पति; देखें वीडियो

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टाइगर सफारी के दौरान एक महिला पर बाघ जानलेवा हमला कर देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने पति से कहासुनी के बाद कार से बाहर निकलती है, और तभी झाड़ियों में छिपा बाघ अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाता है. सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं.

पति ने की जान बचाने की कोशिश

जैसे ही बाघ हमला करता है, महिला का पति तुरंत कार से बाहर निकलता है और मदद के लिए इधर-उधर देखने लगता है. वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़कर बाघ के पीछे जाता है. कई अन्य गाड़ियां भी रुकती हैं, लेकिन बाघ की फुर्ती और हमले की भयावहता से हर कोई सन्न रह जाता है. वीडियो में आगे क्या होता है यह साफ नहीं है, लेकिन बाघ द्वारा इस तरह से महिला को घसीटना एक बेहद डरावना मंजर है, जिससे उसकी जान बचने की संभावना बहुत कम लगती है. यह नज़ारा देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

सोशल मीडिया पर वायरल टाइगर अटैक ने मचाया हड़कंप

Woman gets out of the car to argue with her husband while inside a Tiger Safar pic.twitter.com/gUlVoYqBjq

— Fck Around N Find Out (@FAFO_TV) May 9, 2025