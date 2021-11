Viral Video: दूसरे आदमी की जिंदगी बचाने के लिए बंदे ने अपनी कार तक दांव पर लगा दी

हम सभी जानते हैं कि कार एक्सीडेंट, खासकर जब दो कार आपस में टकराती हैं तो जानलेवा हो सकती हैं. लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि दो कारों की टक्कर किसी की जान बचा सकती है? जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको यकीन नहीं होगा. नीदरलैंड में एक व्यक्ति ने अपनी कार से नियंत्रण खो चुके एक बेहोश चालक की जान बचाने के लिए अपनी कार की बलि दे दी.

वीडियो में एक कार दिखाई दे रही है, जो ऐसा लग रहा है कि यह नियंत्रण से बाहर है, एक हाईवे के बगल में घास के मैदान पर तेज स्पीड से चल रही है. हालांकि कार रेलिंग से टकराती है, फिर भी वह चलती रहती है. वीडियो में हम देखते हैं कि अनियंत्रित कार को रोकने के लिए एक और कार ड्राइवर अपनी गाड़ी उसके सामने चलाने लगा, जिसके बाद कार से टक्कर हो जाती है. हालांकि, इस दौरान एक्सीडेंट से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि अनियंत्रित कार रुक जाती है.

Man sacrifices his car to save another driver who was unconscious..

Via @RTVNunspeet pic.twitter.com/drgac0UDez

— Buitengebieden (@buitengebieden_) November 21, 2021