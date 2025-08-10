Viral Video : गर्लफ्रेंड को चाय पिलाने ले गया, बॉयफ्रेंड को फोन पर बात करता देख चायवाले ने मारी बाजी, देखें वीडियो!
Viral Video : गर्लफ्रेंड को चाय पिलाने ले गया, बॉयफ्रेंड को फोन पर बात करता देख चायवाले ने मारी बाजी, देखें वीडियो!

Viral Video : वायरल वीडियो में एक युवक अपनी दोस्त को चाय की दुकान पर लाकर चायवाले से पिलाने को कहता है. चायवाला उसे बच्चे की तरह अपने हाथों से चाय पिलाने लगता है, जिससे माहौल मजेदार हो जाता है. बैकग्राउंड म्यूजिक और युवक की मुस्कान ने इस सीन को और भी मनोरंजक बना दिया.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:12 PM IST
Viral Video

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक से चाय की दुकान पर लाता है. फोन पर बात करते हुए वह चायवाले से कहता है, “भइया, इनको चाय पिला दो,” और फिर बातचीत में मशगूल होकर थोड़ा आगे बढ़ जाता है. तभी चायवाला लड़की को बिल्कुल बच्चे की तरह बड़े प्यार से अपने हाथों से चाय पिलाने लगता है. बैकग्राउंड में तलत महमूद का गाना “इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा...” बज रहा होता है, जो इस पल को और भी मजेदार बना देता है. यह देखकर युवक वापस आता है और मुस्कुराकर कहता है, “अच्छा है.”

आमतौर पर “चाय पिला दो” का मतलब सिर्फ चाय सर्व करना होता है, लेकिन इस चायवाले ने इसे शब्दशः लेकर कुछ ज्यादा ही दिल से निभा दिया. नतीजा इतना मजेदार रहा कि देखने वाले हंसी नहीं रोक पाए. यह नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसे छोटे बच्चों को चाय ठंडी करके पिलाई जाती है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @thebabubadmas अकाउंट से पोस्ट किया गया है और अब तक 43 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कैप्शन में लिखा है, “मेरा देश बदल रहा है,” साथ ही चायवाले को मजाक में “प्रेममिनिस्टर” की उपाधि दी गई है. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं, एक ने लिखा, “फोन में खोए रहने वालों के लिए इससे बढ़िया मैसेज नहीं हो सकता.” दूसरे ने कहा, “चाय बड़ी खतरनाक चीज है भाई.” तीसरे ने मजाक करते हुए लिखा, “लो, पिला दी चाय!” जबकि चौथे ने चायवाले की तारीफ करते हुए कहा, “कितने प्यार से चाय पिला रहा है.”

शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव.

Viral Video

