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बचाओ, बचाओ... पैरासेलिंग के वक्त बीच समंदर हवा में टूटी रस्सी, निकली बीवी की चीखें और फिर

गोवा में पैरासेलिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब हवा में उड़ रहे टूरिस्ट की केबल अचानक टूट गई. वायरल वीडियो ने एडवेंचर एक्टिविटीज की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:43 PM IST
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बचाओ, बचाओ... पैरासेलिंग के वक्त बीच समंदर हवा में टूटी रस्सी, निकली बीवी की चीखें और फिर

Goa Parasailing Accident: गोवा में घूमने आने वाले टूरिस्ट अक्सर एडवेंचर और वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन बीते रविवार को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक टूरिस्ट को पैरासेलिंग करते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह घटना बागा बीच की है, जहां अचानक बीच हवा में उसकी केबल टूट गई और वह सीधे समुद्र में गिर गया.

कैसे एक मजेदार एक्टिविटी बन गई खौफनाक?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही केबल टूटी, पूरा माहौल डर में बदल गया. जो एक्टिविटी कुछ सेकंड पहले तक रोमांच से भरी थी, वह अचानक खौफनाक बन गई. हालांकि पैराशूट की वजह से टूरिस्ट की गिरने की स्पीड कम हो गई और उसने लाइफ जैकेट भी पहन रखी थी, जिससे उसकी जान बच गई. इस दौरान नाव में मौजूद एक महिला, जो टूरिस्ट के साथ थी, जोर-जोर से चिल्लाने लगी और स्टाफ से मदद की गुहार लगाती रही. उसकी घबराहट और डर वीडियो में साफ सुनाई देता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पल स्थिति कितनी भयावह थी.

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वायरल वीडियो ने क्यों बढ़ाई चिंता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @anilchandela83 नाम के यूज़र ने शेयर किया, जिसे अब तक करीब 9 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं. वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने गोवा में वॉटर स्पोर्ट्स की सुरक्षा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. कई यूज़र्स ने कहा कि इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफी तीखी रही. एक यूज़र ने लिखा कि रस्सी की क्वालिटी बेहद खराब लग रही है और इक्विपमेंट ठीक से मेंटेन नहीं किया गया. वहीं दूसरे ने इसे "नई डर की वजह" बताया. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भारत में टूरिस्ट प्लेसेज पर सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्या प्रशासन अब सख्त कदम उठाएगा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पूरी रिपोर्ट मांगी है और अगर लापरवाही पाई गई तो लाइसेंस सस्पेंड करने तक की चेतावनी दी है. ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस वायरल वीडियो के बाद सुरक्षा मानकों में कोई सुधार होता है या नहीं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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