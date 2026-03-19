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Hindi Newsजरा हटकेफोन दो वरना ट्रेन से उतार दूंगा... चुपके से रिकॉर्डिंग करने लगा पैसेंजर तो बौखलाए TTE ने धमकाया, Video वायरल

फोन दो वरना ट्रेन से उतार दूंगा... चुपके से रिकॉर्डिंग करने लगा पैसेंजर तो बौखलाए TTE ने धमकाया, Video वायरल

TTE Viral Video: ट्रेन में TTE और यात्री के बीच बहस का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें रिश्वत और रिकॉर्डिंग को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया. TTE के दावे पर अब लोग कानून को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 19, 2026, 10:48 AM IST
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फोन दो वरना ट्रेन से उतार दूंगा... चुपके से रिकॉर्डिंग करने लगा पैसेंजर तो बौखलाए TTE ने धमकाया, Video वायरल

Passenger vs TTE Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यात्री और ट्रेन टिकट एग्जामिनर (TTE) के बीच तीखी बहस होती नजर आ रही है. यह वीडियो खुद यात्री ने रिकॉर्ड किया और बाद में ऑनलाइन शेयर कर दिया. विवाद की जड़ रिश्वत लेने के आरोप और ड्यूटी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर है. वीडियो में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक साफ दिखाई देती है.

क्या TTE ने सच में दी 7 साल जेल की धमकी?

वीडियो में देखा जा सकता है कि TTE ऊपरी बर्थ पर बैठा है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वह नाराज हो जाता है. वह यात्री से कहता है कि ड्यूटी के दौरान TTE का वीडियो बनाना 7 साल की जेल और 7000 रुपये के जुर्माने का कारण बन सकता है. यह सुनकर यात्री हैरान रह जाता है और तुरंत सवाल उठाता है कि ऐसा कानून आखिर लिखा कहां है.

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क्या यात्री ने अपने अधिकार की बात कही?

जब TTE फोन छीनने की कोशिश करता है, तो यात्री साफ मना कर देता है और कहता है कि वीडियो बनाना उसका अधिकार है. इस पर TTE और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह उसे अभी इसका नतीजा दिखाएगा. इसी दौरान वह पैसे लौटाते हुए भी नजर आता है, जिसे यात्री ने रिश्वत बताया था. यह पूरा सीन सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

वीडियो वायरल होते ही लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई यूजर्स ने इस घटना पर नाराजगी जताई और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. कुछ लोगों ने कहा कि आज के समय में कैमरा ही सच्चाई सामने लाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है. वहीं कुछ ने तंज कसते हुए कहा कि अब सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी से कानून बनाने लगे हैं.

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क्या सच में ऐसा कोई कानून मौजूद है?

TTE द्वारा किया गया दावा पूरी तरह गलत बताया जा रहा है. भारतीय रेलवे, IPC, IT Act या रेलवे एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसमें ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर 7 साल की सजा या 7000 रुपये का जुर्माना हो. आमतौर पर किसी सार्वजनिक अधिकारी को ड्यूटी के दौरान रिकॉर्ड करना कानूनी रूप से गलत नहीं माना जाता, जब तक कि इससे किसी नियम का उल्लंघन न हो.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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