Viral Video: ये तो एनाकोंडा का भी बाप निकला! इसने समूचा निगल लिया, वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की रूह कांपाकर रख दी. वीडियो में एक विशालकाय कोमोडो ड्रैगन अपनी भूख मिटाने के लिए बकरी को जिंदा ही निगलता नजर आ रहा है. यह नजारा इतना डरावना है कि कई यूजर्स इसे एनाकोंडा से भी खतरनाक बता रहे हैं. वीडियो देखते ही दर्शक हैरान और सन्न रह गए हैं.

बकरी की सारी कोशिशें नाकाम

वीडियो में बकरी जमीन पर बैठी नजर आती है और वह डर के मारे हिल नहीं पा रही होती. इसी बीच दैत्य जैसे लंबे और ताकतवर शरीर वाला कोमोडो ड्रैगन हमला करता है और बकरी को जिंदा ही निगल जाता है. बकरी के पास बचने का कोई मौका नहीं होता और उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ साबित होती हैं. इस दृश्य को देखकर कई लोगों की सांसें थम गईं.

वीडियो का सोशल मीडिया धमाल

इस खौफनाक वीडियो एक्स (पूर्व ट्विटर) पर @Aazma30 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो के कैप्शन में लिखा, “ओह! यह तो एनाकोंडा का भी बाप निकला, समूचा निगल गया. आप वहां होते तो क्या करते?” करीब एक मिनट लंबे इस वीडियो को अब तक 500 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और हजारों लोग इसे शेयर कर चुके हैं.

दर्शकों की प्रतिक्रियाएं और चर्चा

वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी तेज़ हैं. कई लोगों ने इसे सबसे खतरनाक और डरावना वीडियो बताया, तो कुछ ने इसे देखकर अपनी हैरानी और डर जाहिर किया. कई दर्शकों ने कहा कि कोमोडो ड्रैगन की ताकत और उसकी शिकारी क्षमता देखकर उनका सिर झुक गया. वीडियो ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है और इसे देखने वाले हर व्यक्ति दंग रह गया है.