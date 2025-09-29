Advertisement
trendingNow12941610
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video: ये तो एनाकोंडा का भी बाप निकला! इसने समूचा निगल लिया, वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें विशाल कोमोडो ड्रैगन बकरी को जिंदा निगलता नजर आया. दर्शक इसे एनाकोंडा से भी खतरनाक बता रहे हैं. वीडियो ने इंटरनेट पर डर और चर्चा दोनों फैला दी, हर कोई दंग रह गया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: ये तो एनाकोंडा का भी बाप निकला! इसने समूचा निगल लिया, वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की रूह कांपाकर रख दी. वीडियो में एक विशालकाय कोमोडो ड्रैगन अपनी भूख मिटाने के लिए बकरी को जिंदा ही निगलता नजर आ रहा है. यह नजारा इतना डरावना है कि कई यूजर्स इसे एनाकोंडा से भी खतरनाक बता रहे हैं. वीडियो देखते ही दर्शक हैरान और सन्न रह गए हैं.

बकरी की सारी कोशिशें नाकाम

वीडियो में बकरी जमीन पर बैठी नजर आती है और वह डर के मारे हिल नहीं पा रही होती. इसी बीच दैत्य जैसे लंबे और ताकतवर शरीर वाला कोमोडो ड्रैगन हमला करता है और बकरी को जिंदा ही निगल जाता है. बकरी के पास बचने का कोई मौका नहीं होता और उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ साबित होती हैं. इस दृश्य को देखकर कई लोगों की सांसें थम गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो का सोशल मीडिया धमाल

इस खौफनाक वीडियो एक्स (पूर्व ट्विटर) पर @Aazma30 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो के कैप्शन में लिखा, “ओह! यह तो एनाकोंडा का भी बाप निकला, समूचा निगल गया. आप वहां होते तो क्या करते?” करीब एक मिनट लंबे इस वीडियो को अब तक 500 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और हजारों लोग इसे शेयर कर चुके हैं.

 

दर्शकों की प्रतिक्रियाएं और चर्चा

वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी तेज़ हैं. कई लोगों ने इसे सबसे खतरनाक और डरावना वीडियो बताया, तो कुछ ने इसे देखकर अपनी हैरानी और डर जाहिर किया. कई दर्शकों ने कहा कि कोमोडो ड्रैगन की ताकत और उसकी शिकारी क्षमता देखकर उनका सिर झुक गया. वीडियो ने इंटरनेट पर खलबली मचा दी है और इसे देखने वाले हर व्यक्ति दंग रह गया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
Killari Earthquake
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
;