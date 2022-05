चुनाव में दो नेता के आए बराबर वोट तो अजीबोगरीब तरीके से लिया गया हार-जीत का फैसला; हैरान है दुनिया

Election Video: भारत में जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव होता है तो कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसमें दो कैंडिडेट्स के वोट बराबर होते हैं. ऐसे में रीकाउंटिंग होती है और इसके बाद भी वोट बराबर आए तो दोबारा वोटिंग कराई जाती है. हालांकि, पंचायती या सभासद जैसे छोटे चुनावों में ऐसी परिस्थिति में पर्ची खुलवाई जाती है. लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में शायद ही पहले आपने सुना हो. जी हां, एक चुनाव के दौरान वोट काउंटिंग के बाद दो कैंडिडेट्स के नतीजे बराबर थे. जिसके बाद जीत-हार का फैसला क्रिकेट गेम की तरह टॉस करके निकाला गया.

चुनाव परिणाम (Election Results) में कभी-कभी नेक-टू-नेक की फाइट हो सकती है, क्योंकि उम्मीदवार केवल एक छोटे अंतर या सिर्फ एक अतिरिक्त वोट से जीत सकते हैं. लेकिन क्या होता है जब दो प्रमुख उम्मीदवारों को समान वोट मिलते हैं? यूके में, स्थानीय चुनाव परिणाम (Local Election Result) में एक मामला सामने आया है, जिसमें काउंटिंग के दौरान दो कैंडिडेट्स की वोट टाई हो गए. उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला एक सिक्का उछाल कर किया गया.

देखें वीडियो-

Final Monmouthshire ward of the day separated by a coin toss! Just when you thought it couldn't get any more tense#SouthWalesvote2022 pic.twitter.com/Ut6jONqUR3

— Dan Barnes (@cobaines) May 6, 2022