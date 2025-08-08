Viral Video : अंकल-आंटी ने पार्टी में किया धमाकेदार डांस, मूव्स देख सीटियां बजाने लगे लोग; देखें वीडियो!

Viral Video : शादी हो या कोई और समारोह, अगर नाच-गाना न हो तो माहौल अधूरा लगता है. हाल ही में एक अंकल-आंटी का डांस वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों ने पार्टी में ऐसा धमाल मचाया कि लोग तालियां बजाने लगे. भोजपुरी गाने पर उनके जबरदस्त डांस को इतना पसंद किया गया कि लोग खड़े-खड़े वीडियो बनाने लगे और सोशल मीडिया पर किसी ने मजाक में लिखा, "पुराने खिलाड़ी मैदान में उतर गए!"

अंकल-आंटी ने किया डांस

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @pankajal से शेयर किया गया है, जो पंकज और काजल का संयुक्त प्रोफाइल है. ये पति-पत्नी डांस से जुड़े वीडियोज पोस्ट करते हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं. इसी कारण उनके एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनके वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. हाल में पोस्ट किए गए इस वीडियो में दोनों एक पार्टी में डांस फ्लोर पर शानदार डांस करते नजर आते हैं, जबकि चारों ओर मौजूद लोग उन्हें देख रहे होते हैं. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो में यह कपल, भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह के मशहूर गाने लगावेलु लिपिस्ट पर थिरकता नजर आ रहा है. उनके डांस मूव्स देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वे शुरुआती हैं. देसी अंदाज में, पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ उनका नृत्य इतना शानदार है कि आसपास मौजूद लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए. इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कमेंट्स में लोगों ने जमकर सराहना की है. किसी ने लिखा, "डांस गजब है और दोनों में ऊर्जा भरपूर है," तो किसी ने मजाक में कहा, "चाचा जी तो खिलाड़ी निकले!" वहीं एक यूजर ने तारीफ करते हुए कहा, "आंटी-अंकल का डांस लाजवाब है, यही तो असली जिंदगी है!" कई लोगों ने उनके स्टेप्स की जमकर प्रशंसा की.