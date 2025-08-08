Viral Video : अंकल-आंटी ने पार्टी में किया धमाकेदार डांस, मूव्स देख सीटियां बजाने लगे लोग; देखें वीडियो!
Advertisement
trendingNow12873009
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video : अंकल-आंटी ने पार्टी में किया धमाकेदार डांस, मूव्स देख सीटियां बजाने लगे लोग; देखें वीडियो!

Viral Video : शादी या किसी भी कार्यक्रम में नाच-गाना माहौल को खास बना देता है. हाल ही में एक अंकल-आंटी का भोजपुरी गाने पर धमाकेदार डांस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. लोगों ने उनके डांस की खूब तारीफ की और मजाक में कहा, "पुराने खिलाड़ी मैदान में उतर गए!"

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video
Viral Video

Viral Video : शादी हो या कोई और समारोह, अगर नाच-गाना न हो तो माहौल अधूरा लगता है. हाल ही में एक अंकल-आंटी का डांस वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों ने पार्टी में ऐसा धमाल मचाया कि लोग तालियां बजाने लगे. भोजपुरी गाने पर उनके जबरदस्त डांस को इतना पसंद किया गया कि लोग खड़े-खड़े वीडियो बनाने लगे और सोशल मीडिया पर किसी ने मजाक में लिखा, "पुराने खिलाड़ी मैदान में उतर गए!"

अंकल-आंटी ने किया डांस

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @pankajal से शेयर किया गया है, जो पंकज और काजल का संयुक्त प्रोफाइल है. ये पति-पत्नी डांस से जुड़े वीडियोज पोस्ट करते हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं. इसी कारण उनके एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनके वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. हाल में पोस्ट किए गए इस वीडियो में दोनों एक पार्टी में डांस फ्लोर पर शानदार डांस करते नजर आते हैं, जबकि चारों ओर मौजूद लोग उन्हें देख रहे होते हैं. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

क्या बोले यूजर्स?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kajal Bharat (@_pankajal_)

वीडियो में यह कपल, भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह के मशहूर गाने लगावेलु लिपिस्ट पर थिरकता नजर आ रहा है. उनके डांस मूव्स देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वे शुरुआती हैं. देसी अंदाज में, पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ उनका नृत्य इतना शानदार है कि आसपास मौजूद लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए. इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कमेंट्स में लोगों ने जमकर सराहना की है. किसी ने लिखा, "डांस गजब है और दोनों में ऊर्जा भरपूर है," तो किसी ने मजाक में कहा, "चाचा जी तो खिलाड़ी निकले!" वहीं एक यूजर ने तारीफ करते हुए कहा, "आंटी-अंकल का डांस लाजवाब है, यही तो असली जिंदगी है!" कई लोगों ने उनके स्टेप्स की जमकर प्रशंसा की.

About the Author
author img
शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

Trending news

चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
Rahul Gandhi
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
crime
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
Maharashtra news
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
PM Modi
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
india
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
Donald Trump
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
;