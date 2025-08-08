Viral Video : ऑर्केस्ट्रा में चचा ने डांसर्स के साथ लगाए ठुमके, मूव्स देख लोग बजाने लगे सीटियां; देखें वीडियो!
Viral Video : ऑर्केस्ट्रा में चचा ने डांसर्स के साथ लगाए ठुमके, मूव्स देख लोग बजाने लगे सीटियां; देखें वीडियो!

Viral Video : सोशल मीडिया पर हर दिन तरह-तरह के फोटो और वीडियो वायरल होते हैं. इनमें कभी मजेदार, कभी हैरान करने वाले, तो कभी ड्रामा और स्टंट भरे कंटेंट होते हैं. फिलहाल एक नया वीडियो लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है.  इन दिनों शोसल मीडियो पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग ऑर्केस्ट्रा पर डांस करता नजर आ रहा है.

 

Aug 08, 2025
Viral Video
Viral Video

Viral Video : सोशल मीडिया की दुनिया सच में रंग-बिरंगी और अनोखी है. यहां रोज़ाना अलग-अलग तरह के वीडियो और तस्वीरें सामने आती रहती हैं. अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, तो यह बात आप जानते होंगे कि यहां कभी हंसी से लोटपोट कर देने वाले, कभी चौंका देने वाले, तो कभी ड्रामा और स्टंट से भरे वीडियो खूब वायरल होते हैं. इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

चचा ने ऑर्केस्ट्रा में किया तगड़ा डांस!

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

शादियों में ऑर्केस्ट्रा का चलन काफी पुराना है. इन दिनों एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर कुछ लड़कियां ठुमके लगा रही हैं, जबकि सामने बैठे एक चचा हाथ में नोट लिए हुए डांस का लुत्फ उठा रहे हैं. थोड़ी देर तक आनंद लेने और खुद भी थिरकने के बाद वे नोट एक डांसर को दे देते हैं. यह दृश्य अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडियो पर वायरल होने के आधार पर तैयार किया गया है.

वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

यह वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर @ChapraZila नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया, "हम तो सोच रहे थे कि वृद्धा पेंशन का पैसा आखिर कहां खर्च हो रहा है." खबर लिखे जाने तक इसे डेढ़ लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे. वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जमकर आईं, एक यूजर ने कमेंट किया, "बुढ़ापा पेंशन, लाडली योजना, सब का पैसा स्टेज वाली को ही जा रहा है." दूसरे ने लिखा, "अब तो ये जाने वाले हैं, तो उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए." तीसरे यूजर का कहना था, "पूरा 1100 रुपये यहीं उड़ाए जा रहे हैं." वहीं एक और ने सुझाव दिया, "इनकी पेंशन बंद कर दो."

शिव गोविंद मिश्रा

शिव गोविंद मिश्रा

Viral Video

;