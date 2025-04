Viral Video : मंदिर में लड़की की टांगों का फोटो खींच रहे थे अंकल, मोबाइल की गैलरी खुलवाकर देखी तो...

Viral Video : मंदिर को लोग आमतौर पर आस्था, पूजा और पुण्य के स्थान के रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें न पुण्य की परवाह होती है, न पाप की. ऐसे लोगों के लिए मंदिर भी बस अपनी गंदी सोच को अंजाम देने की जगह बन जाती है. हाल ही में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बेहद शर्मनाक हरकत करते पकड़ा गया.

जब पकड़े जाने पर किया इंकार

वीडियो में देखा गया कि एक व्यक्ति मंदिर में मौजूद युवतियों की तस्वीरें चुपचाप अपने मोबाइल में कैद कर रहा था. इसी दौरान उसकी नजर एक लड़की की टांगों पर पड़ी और उसने बिना अनुमति के उसकी टांगों की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दीं. लड़की को जैसे ही इस हरकत का अंदेशा हुआ, उसने तुरंत उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ लिया.

ऐसे खुल गई पोल

लड़की ने उससे फोन का लॉक खुलवाया और फोटो गैलरी चेक की, जिसमें उसकी टांगों की तस्वीरें मिलीं. जब लड़की ने गुस्से में सवाल किया कि उसने बिना इजाज़त तस्वीरें क्यों लीं, तो उस व्यक्ति ने बेशर्मी से जवाब दिया कि उसने कुछ नहीं किया और मुस्कुराने लगा. यह देख लड़की ने उसे जमकर फटकार लगाई.

लोगों ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

This Uncle was clicking picture of a girl legs while sitting in the temple. She caught him red handed but he's still denying any wrongdoing, Such a Perv

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 15, 2025