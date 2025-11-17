पहले की फायरिंग, फिर सड़कों पर दौड़ाया; स्टोर मालिक ने क्यों उठाई बंदूक? वीडियो ने उजागर की सच्चाई

Viral Video: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसा वीडियो वायरल होता है, जिसे देखकर लोग दंग हो जाते हैं. अमेरिका से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. अमेरिका के कैलिफोर्निया के मैडेरा में पांच नकाबपोश लुटेरे एक आभूषण की दुकान में घुस गए. हालांकि उस दौरान दुकानदार द्वारा दिखाई गई सूझबूझ और बहादुरी की वजह से वो नाटकीय ढंग से से दरवाजे से बाहर निकल गए, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.

क्या है मामला

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 13 नवंबर, 2025 को शाम में काले नकाब और दस्ताने पहने लुटेरे ओलिविया के फाइन ज्वेलरी स्टोर में घुस गए और कीमती आभूषण चुराने के लिए कांच के केस तोड़ने लगे. एक स्टोर क्लर्क ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और एक चोर को काउंटर पर पीछे धकेल दिया. थोड़ी देर बाद जब स्टोर मालिक बंदूक लेकर आया और गोलियां चला दीं तो लुटेरे भागने लगे, लुटेरों को दुकान से बाहर और सड़कों पर खदेड़ दिया गया.

लेकर भागे आभूषण

रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि वे 170,000 डॉलर के आभूषण लेकर भागने में सफल रहे. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि स्टोर मालिक गोलियां चलाकर चोरों को भगा रहा है, जैसे ही स्टोर मालिक ने आक्रामक रवैया अपनाया तो चोर काली सेडान से भाग निकले, हालांकि ये नहीं पता चल पाया है कि किसी अपराधी को गोली लगी या नहीं.

NEW: Masked robbers go flying out the front door of a jewelry store they were robbing when the owner of the shop came out with a gun. Surveillance video shows the moment a group of masked thugs went running for their lives in Madera, California. The robbers were able to steal… pic.twitter.com/dGiiZsswL6 — Collin Rugg (@CollinRugg) November 16, 2025

वायरल हुआ वीडियो

पुलिस सार्जेंट ब्लेक शॉर्ट ने मालिक के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा मेरा मानना ​​है कि दुकान के मालिक ने उस समय जो ज़रूरी समझा, वही किया. हालांकि यह दुकान मालिक के परिवार के लिए डरावना है. ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिस पर टिप्पणी करते हुए एक ने लिखा कि जब मेरे परिवार की अपनी दुकान थी, तो हम काउंटर के पीछे बंदूकें छिपाकर रखते थे. जब युवा लोग झुंड में आते थे, तो मेरा हाथ पहले से ही मेरी S&W पर होता था.