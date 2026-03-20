मजदूर के ऊपर गिरी दीवार, बुलडोजर ड्राइवर ने दिखाई समझदारी; कैमरे में कैद हो गई घटना

Viral Video: कई बार मजदूर जोखिम भरा काम करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं. आपने ऐसी कई घटनाओं के बारे में सुना होगा जिसमें मलबे में दबकर मजदूरों की मौत हो जाती है. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बुलडोजर ड्राइवर ने तुरंत एक्शन लिया और मजदूर की जान बचा ली. चलिए वीडियो में देखते हैं ड्राइवर ने कैसे मजबूर को दीवार के नीचे दबने से बचा लिया.

इंटरनेट पर एक खौफनाक लेकिन राहत देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है​ कि सड़क किनारे जमीन में पाइप बिछाने का काम चल रहा है. इस दौरान बुलडोजर की मदद से करीब 2 फुट चौड़ी नाली खोदी जा रही है. खुदी हुई नाली में खड़े दो लोग पाइप बिछाने का काम कर रहे हैं. इस दौरान एक शख्स बाहर आ जाता है और दूसरा मजदूर नाली में खड़ा होकर बुलडोजर ड्राइवर से आगे की बचा काम करवार रहा है. इस दौरान जहां खुदाई चल रही है वहीं पर एक दीवार नजर आती है. जहां तक पाइप बिछ चुके हैं उससे आगे की मिट्टी खोदने का काम चल रहा है.

क्यों गिरी दीवार?

जैसे ही बुलडोजर का पंजा मिट्टी खोदता है. वैसे ही दीवार के नीचे की मिट्टी कमजोर हो जाती है और दीवार नाली की ओर गिर जाती है. मजदूर दीवार के नीचे ही खड़ा था जितने देर में वो कुछ समझ पाता तब तक दीवार उसके ऊपर गिर चुकी थी. जैसे ही दीवार को गिरता देखा बुलडोजर वाले ने तुरंत समझदारी दिखाई. ड्राइवर ने बुलडोजर का पंजा दीवार के नीचे लगा दिया. इससे मजदूर दीवार और जमीन के बीच दबने से बच गया और सही सलामत दीवार के नीचे से निकलकर बाहर आ गया.

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He saved his friend's life in just seconds pic.twitter.com/z3wRH8qYP4 — Tansu Yegen (@TansuYegen) March 20, 2026

क्या बोले यूजर्स?

बुलडोजर वाले की समझदारी से एक मजदूर की जान बच गई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देख यूजर्स ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस तरह की दोस्ती को शब्दों की जरूरत नहीं होती है."

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TansuYegen नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. सिर्फ 4 घंटे के भीतर 30 हजार से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.