Viral Video: ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...' इन दोनों की यारी देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी

जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी शेर और बाघ हमेशा से ही कट्टर प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं. दोनों एक-दूसरे के इलाके में कदम रखना भी पसंद नहीं करते. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है. वीडियो में इन दोनों की अनोखी दोस्ती देखकर लोग दंग रह गए हैं. अभयारण्य में कैद यह दुर्लभ दृश्य तेजी से इंटरनेट पर छाया हुआ है. एक्स पर @AMAZlNGNATURE द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 38 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

वीडियो में दिखाया गया है कि बाघ पानी में बैठकर गर्मी से राहत ले रहा होता है. तभी पीछे से एक शेर उसकी ओर बढ़ता है. शेर को देखते ही बाघ की आंखों में चमक आ जाती है. वह उत्साह से शेर की तरफ मुड़कर अपने पंजे उठाता है, मानो पुराने दोस्त का स्वागत कर रहा हो. दोनों एक-दूसरे के सिर पर पंजा रखकर अभिवादन करते हैं और सिर सटाकर अपनापन दिखाते हैं. यह दृश्य देखकर इंटरनेट पर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. यह वीडियो जंगल की दुनिया में दोस्ती की नई मिसाल बन गया है.

Lioness flirting with a tiger pic.twitter.com/8Wt3p5WvCN — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) November 27, 2025

इंटरनेट पर वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

लोगों को यह वीडियो इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि यह दिखाता है कि सही माहौल और सुरक्षा मिल जाए, तो दो खूंखार शिकारी भी दोस्त बन सकते हैं. दोनों जानवर बिल्कुल शांत और दोस्ताना अंदाज में साथ नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर इसे खूब शेयर किया जा रहा है. कुछ ही घंटों में 38 हजार व्यूज़ पाने वाला यह वीडियो कई लोगों की फेवरिट बन चुका है. यूजर्स ने कमेंट में लिखा, “जानवर भी इंसानों से बेहतर दोस्ती निभाते हैं”, “क्या प्यारा बंधन है”, जबकि कई लोगों ने सिर्फ ‘वाऊ’ लिखकर अपनी हैरानी जताई है.

वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़

इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को देखकर रुक ही नहीं पा रहे. एक यूजर ने मज़ाकिया अंदाज में लिखा, “जानवर भी इंसानों से ज्यादा प्यारी छेड़छाड़ करते हैं.” किसी ने लिखा, “वाह! ये दोस्ती गजब है.” कई यूजर्स ने दिल और स्माइल वाले इमोजी बनाकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. शेर और बाघ की यह अनोखी यारी सोशल मीडिया पर दोस्ती का नया सिंबल बन गई है.