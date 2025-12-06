Advertisement
trendingNow13031016
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video: ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...' इन दोनों की यारी देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी

शेर और बाघ की अनोखी दोस्ती दिखाता इस वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर सभी को हैरान कर दिया. अभयारण्य में शांत माहौल में दोनों शिकारी एक-दूसरे से प्यार जताते दिखा जा सकता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...' इन दोनों की यारी देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी

जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी शेर और बाघ हमेशा से ही कट्टर प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं. दोनों एक-दूसरे के इलाके में कदम रखना भी पसंद नहीं करते. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है. वीडियो में इन दोनों की अनोखी दोस्ती देखकर लोग दंग रह गए हैं. अभयारण्य में कैद यह दुर्लभ दृश्य तेजी से इंटरनेट पर छाया हुआ है. एक्स पर @AMAZlNGNATURE द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 38 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

वीडियो में दिखाया गया है कि बाघ पानी में बैठकर गर्मी से राहत ले रहा होता है. तभी पीछे से एक शेर उसकी ओर बढ़ता है. शेर को देखते ही बाघ की आंखों में चमक आ जाती है. वह उत्साह से शेर की तरफ मुड़कर अपने पंजे उठाता है, मानो पुराने दोस्त का स्वागत कर रहा हो. दोनों एक-दूसरे के सिर पर पंजा रखकर अभिवादन करते हैं और सिर सटाकर अपनापन दिखाते हैं. यह दृश्य देखकर इंटरनेट पर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. यह वीडियो जंगल की दुनिया में दोस्ती की नई मिसाल बन गया है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट पर वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

लोगों को यह वीडियो इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि यह दिखाता है कि सही माहौल और सुरक्षा मिल जाए, तो दो खूंखार शिकारी भी दोस्त बन सकते हैं. दोनों जानवर बिल्कुल शांत और दोस्ताना अंदाज में साथ नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर इसे खूब शेयर किया जा रहा है. कुछ ही घंटों में 38 हजार व्यूज़ पाने वाला यह वीडियो कई लोगों की फेवरिट बन चुका है. यूजर्स ने कमेंट में लिखा, “जानवर भी इंसानों से बेहतर दोस्ती निभाते हैं”, “क्या प्यारा बंधन है”, जबकि कई लोगों ने सिर्फ ‘वाऊ’ लिखकर अपनी हैरानी जताई है.

वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़

इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को देखकर रुक ही नहीं पा रहे. एक यूजर ने मज़ाकिया अंदाज में लिखा, “जानवर भी इंसानों से ज्यादा प्यारी छेड़छाड़ करते हैं.” किसी ने लिखा, “वाह! ये दोस्ती गजब है.” कई यूजर्स ने दिल और स्माइल वाले इमोजी बनाकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. शेर और बाघ की यह अनोखी यारी सोशल मीडिया पर दोस्ती का नया सिंबल बन गई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, घर से निकले लोग
Humayun Kabir
'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, घर से निकले लोग
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन