Cute Puppy Video: गलती पर मां ने बेबी डॉग को लगाई डांट, देखिए दिल छू लेने वाला मोमेंट

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुत्तों के एक परिवार का वीडियो वायरल हो रहा है. एक बेबी डॉग जब अपनी मां की बात नहीं सुनता है तो मां का पारा हाई हो जाता है और मां ने बेबी डॉग(Puppy) पर अपना गुस्सा निकाल दिया. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:49 PM IST
Puppy Cute Video: पालतू जानवरों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. खासतौर से कुत्तों के क्यूट वीडियो इंटरनेट पर खूब पसंद किए जाते हैं. जो वीडियो इन दिनों वायरल है उसमें दिखता है कि जानवरों का परिवार और व्यवहार भी इंसानों जैसा ही होता है. जैसे हमारे घरों में गलती करने पर मम्मी से डांट पड़ती है. वैसे ही इनको भी माता-पिता से डांट पड़ती है. वीडियो में देखें जब बेबी डॉग गलती करता है तो उसकी मां कैसे अपना गुस्सा निकालती है? 

वीडियो में देखा जा सकता है, मां एक बेबी डॉग को अपने पास नहीं आने दे रही है. इस दौरान बेबी डॉग भी अपनी मां से नाराज दिखाई देता है. ऐसा लगता है जैसे उसे किसी गलती की सजा मिल रही है. इस दौरान देखा जा सकता है कि बाकी बेबी डॉग्स अपनी मां के पास जाकर दूध पी रहे हैं लेकिन मां इस बेबी डॉग को डांट रही है. ये बेबी डॉग शायद मां का दूध पीने की जिद कर रहा है. जबकि सामने बाकी बेबी डॉग्स आराम से खाना खा रहे हैं. शायद मां कह रही है कि बेटा वहां जाकर खा ले लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं. इसके बाद मां अपने बेबी डॉग्स को फटकार देती है. ये मोमेंट भावुक कर देने वाला है. इतना ही नहीं ये बताता है कि मसले इनके परिवारों में भी होते हैं. मनाना और नाराजगी भी होती है. इसके अलावा गलती करने पर मार भी पड़ती है. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: भगवान जी को ऑफर की चॉकलेट, यूजर्स बोले, 'नॉर्मल बच्ची नहीं देवी मां है'

A post shared by Riyadj Ol (@_riyadj01_)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
वीडियो इंस्टाग्राम पर @_riyadj01_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 5.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?
एक यूजर ने लिखा, 'मम्मी से बहस नहीं करते बेटा, ऐसे ही मार पड़ेगी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इसकी मां बोल रही है, 'वहां खाना मिल रहा है जल्दी जाकर खा ले.' बाकी ज्यादातर यूजर्स का कहना था कि मां तो मां होती है, चाहे किसी की भी हो.
 
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

viral videocute puppy video

