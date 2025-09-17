Video Viral: इंसानों की तरह खर्राटे लेता दिखा ये 'खूंखार' जानवर, वीडियो देख लोग बोले- ऐसा भी होता है क्या?

Viral Video: सोशल मीडिया पर बाघों के शिकार या गुर्राने वाले वीडियो अक्सर वायरल होते हैं, लेकिन अब एक अनोखा वीडियो सामने आया है. इसमें एक सफेद बाघ इंसानों की तरह जोर-जोर से खर्राटे ले रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या वाकई बाघ भी खर्राटे लेते हैं. नेटिजन्स इस विचित्र दृश्य पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है.

जोर-जोर से खर्राटे दिखा बाघ

इंस्टाग्राम पेज @beyond_the_wildlife पर शेयर किए गए वीडियो में बताया गया है कि बाघ भी गहरी नींद में खर्राटे लेते हैं. यह तब होता है जब उनकी नाक और गले से हवा गुजरते समय कंपन होती है. यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अक्सर तब होती है जब बाघ पूरी तरह से शांत और सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं; रानी थी या अप्सरा... जानवर के दूध से नहाकर दिखती थी बला की खूबसूरत, राजा-महाराजा देखते ही हो जाते थे दीवाने

इंसानों की तरह खर्राटे

बाघों के केयरटेकर और शोधकर्ता मानते हैं कि यह एक सकारात्मक संकेत है. इससे पता चलता है कि खूंखार बाघ तनावमुक्त है और अपने वातावरण में सहज महसूस कर रहा है. भले ही यह अटपटा लगे, लेकिन यह दिखाता है कि ये शक्तिशाली शिकारी भी कुछ हद तक इंसानों जैसे ही होते हैं.

वीडियो देख यूजर कर रहे कमेंट

वायरल इस क्यूट वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है जबकि 54 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं. नेटिजन्स ने वीडियो पर मजेदार कमेंट्स किए हैं. किसी ने लिखा, "एकदम मेरे पापा की तरह खर्राटे ले रहा है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "खूंखार सफेद बाघ खर्राटे लेते समय बहुत क्यूट लग रहा है." एक अन्य ने लिखा, "एकदम इंसानों की तरह खर्राटे ले रहा है." वहीं, एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "काश यह अपने प्राकृतिक आवास में खर्राटे ले रहा होता, लेकिन अफसोस हमने इसकी अधिकांश प्रजातियों को नष्ट कर दिया है."