परिवार से परेशान होकर बच्चे संग खुद को आग लगाने वाली थी महिला, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा

Bengaluru Firemen: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. अग्निशामकों की एक टीम ने एक संभावित घटना होने से रोक दिया. दरअसाल, अपने घर में गैस लीक करके अपने पांच वर्षीय बच्चे के साथ आत्महत्या करने के प्रयास को रोक दिया. आत्महत्या करने की कोशिश एक युवा मां कर रही थी, जिसे फायर फाइटर्स ने रोक दिया. हालांकि, फायर फाइटर्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा अंतिम समय में किए गए बचाव ने इस त्रासदी को होने से रोक दिया. वे ठीक समय पर पहुंच गए और उसकी कोशिश को विफल कर दिया. यह नाटकीय घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है.

बच्चे संग खुद को आग लगाने वाली थी महिला

वायरल वीडियो में फायर स्टेशन की टीम को रॉड की मदद से महिला के अपार्टमेंट का दरवाजा जबरदस्ती खोलते और मां-बेटी की जोड़ी को बचाते हुए देखा जा सकता है. महिला को हाथ में माचिस पकड़कर विरोध करते और छूटने के लिए संघर्ष करते देखा जा सकता है, संभवतः उसने घर में आग लगाने का प्रयास किया था. हालांकि, इससे पहले कि वह माचिस जला पाती, अग्निशामकों ने उसके हाथ से माचिस छीन ली. बाद में दमकलकर्मियों और कुछ पड़ोसियों ने उसे शांत कराया.

देखें वीडियो-

In a dramatic rescue operation in #Bengaluru's #Whitefield, fire brigade personnel prevented a woman from dying by suicide with her child at their apartment.

The woman, 37, was allegedly attempting to die by suicide along with her minor child, 5, by leaking the gas cylinder… pic.twitter.com/1My0DYhZQB

— Hate Detector (@HateDetectors) January 4, 2024