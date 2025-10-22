Advertisement
Video: तेज हवा में उड़ी महिला; बाल-बाल बची जान; न्यूज़ीलैंड से आया ये खौफनाक वीडियो

Viral Video: न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में तेज हवा के झोंके ने एक महिला को उड़ाकर फेंक दिया. गनीमत रही कि महिला की जान बच गई और उन्हें गंभीर चोट नहीं आई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 22, 2025, 07:22 PM IST
New Zealand Viral Video: न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, वेलिंगटन में तेज हवा के झोंके ने एक महिला को बिजी सड़क पर उड़ा कर फेंक दिया. यह पूरी घटना एक कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुई और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. गनीमत रही कि महिला की जान बच गई.

घटना मंगलवार सुबह करीब 8 बजे की है जब वेलिंगटन में लगभग 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला एक ट्रैफिक सिग्नल के पास फुटपाथ पर चल रही थी, तभी तेज हवा ने उसे उड़ा दिया और सड़क की ओर फेंक दिया. महिला का बैग भी हवा में उड़ गया. क्रॉसिंग के पास पहुंच रही दो कारों ने समय रहते ब्रेक लगा दिया और टक्कर होते-होते बच गई. महिला को किसी गंभीर चोट की सूचना नहीं है.

 

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर लोग महिला को भाग्यशाली बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि पहले अशुभ घटना, फिर अविश्वसनीय रूप से सौभाग्यशाली बचाव! दूसरे ने कहा कि हवा से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है बैठ जाना या जमीन के करीब रहना – इससे हवा का असर कम होता है. एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि वाह! अच्छा हुआ ड्राइवर ने समय पर गाड़ी रोक दी. मैं खुद एक बार तेज हवा में उड़कर इमारत से जा टकराया था. वहीं एक यूजर ने कहा कि घटना मेरे बस स्टॉप के पास हुई. मैं तेज हवा में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, सिर्फ झुककर चल पा रहा था.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Viral Video

Trending news

