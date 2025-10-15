WATCH: अब मैं सिर फोड़ लूंगा! ये लड़की लेकर आई पराठा और आइसक्रीम खाने का नया ट्रेंड, लोगों ने यूं लिए मजे

Paratha Ice Cream Viral Video: सोशल मीडिया पर अजीब फूड एक्सपेरिमेंट्स की कमी नहीं है. कभी मैगी चाय, कभी भिंडी समोसा या एग्स विद फैंटा जैसी जोड़ी देखकर लोग दंग रह जाते हैं. अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर ने रोटी और आइसक्रीम का अनोखा मेल दिखाया. इस वीडियो ने फूड लवर्स को हैरान और कन्फ्यूज दोनों कर दिया है. वीडियो में एक महिला कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहती है कि यह डिश "मस्ट ट्राय" है और इसका स्वाद लाजवाब है. वह गर्म पराठा के साथ स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम खाती नजर आती है.

यह भी पढ़ें: भारत में यहां की 70 प्रतिशत औरतें जवानी में ही हो जाती हैं विधवा, क्यों मरते जा रहे मर्द?

लोगों ने ऐसा क्यों कहा?

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ लोगों ने कहा कि इसे आजमाना चाहते हैं, जबकि कई यूजर्स ने पूछा कि आखिर किसी के दिमाग में ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल कैसे आया. वीडियो पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ यूजर्स ने इसे मजेदार बताया तो कई ने कहा कि उसने दो अच्छे खाने की बर्बादी कर दी. एक यूजर ने लिखा, “आइसक्रीम के लिए न्याय.” तो दूसरे ने कमेंट किया, “यह अंतर-धार्मिक विवाह जैसा लगता है.” एक ने लिखा, “आपने कभी नॉर्मल होने का प्रयास किया है?” जबकि किसी ने इसे ‘आइसक्रीम के साथ देसी वफल.’ कहा.

क्या अब सोशल मीडिया बना ‘अजीब फूड कॉम्बोज’ का अखाड़ा?

कुछ लोगों ने अपने-अपने अजीब एक्सपेरिमेंट्स शेयर किए, “चावल विद चाय.” “पार्ले-जी विद पानी” “भिंडी शेक” और “पनीर चिली विद मोतीचूर लड्डू” यह देखकर साफ है कि इंटरनेट अब सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि फूड एक्सपेरिमेंट्स का खेल का मैदान बन चुका है. इससे पहले एक स्ट्रीट फूड वेंडर का ‘मिरिंडा ऑमलेट’ वायरल हुआ था. वीडियो में वह दो अंडों में नमक, हरी मिर्च, प्याज मिलाकर मिरिंडा और क्रश किए हुए ऑरेंज बिस्किट डालता है.

यह भी पढ़ें: फूड डिलीवरी का खोजा ऐसा 'लूपहोल', शख्स ने फ्री में मंगवाए 21,30,000 रुपये का खाना; फिर पकड़ा गया ऐसे

पकाने के बाद वह उस पर और मिरिंडा डालकर बिस्किट, प्याज और केचप से सजाता है. इस फिजी ड्रिंक वाले ऑमलेट ने लोगों को उतना ही हैरान किया जितना अब यह रोटी-आइसक्रीम कॉम्बो कर रहा है. रोटी और आइसक्रीम जैसी जोड़ी यह साबित करती है कि सोशल मीडिया पर अब कुछ भी बहुत अजीब नहीं बचा है. लोग एक्सपेरिमेंट्स को मजाक, जिज्ञासा और लाइक्स पाने का जरिया बना चुके हैं.