जिंदा मेंढक को गले में लटकाकर बनाया मंगलसूत्र, महिला की हरकत ने सबको चौंकाया; जानें क्या है सच्चाई!

Viral Video : इस वायरल वीडियो में दिखाया गया नजारा वाकई हैरान करने वाला है. पहले जहां वीडियो एडिटिंग का काम चुनिंदा लोग ही कर पाते थे, अब एआई की मौजूदगी ने असली और नकली कंटेंट में फर्क करना मुश्किल कर दिया है. फिर भी, ऐसे मजेदार वीडियो लोगों का मनोरंजन कर ही लेते हैं, चाहे वे असली हों या न हों.

मेंढक को गले में लटका बनाया मंगलसूत्र

वीडियो में एक महिला किसी से वीडियो कॉल पर बातचीत करती नजर आती है. उसके गले में एक साधारण चेन है, जिसे देखकर शुरुआत में कुछ खास नहीं लगता. लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चेन में लटकन के रूप में कोई आभूषण नहीं, बल्कि एक जिंदा मेंढक बंधा हुआ है. मेंढक बीच-बीच में हल्का-सा उछलता है, पर हैरानी की बात ये है कि महिला पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, मानो उसे इसकी आदत हो. अगर एआई से मेंढक को हटा दिया जाए, तो शायद किसी को भनक भी न लगे कि वहां कुछ था. हालांकि, गौर से देखने पर साफ पता लगता है कि यह वीडियो AI की मदद से तैयार किया गया है. ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

सोशल मीडिया पर कुछ समय बिताते ही ऐसा महसूस होता है मानो आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों. यहां के वीडियो कभी हंसाते हैं, कभी चौंकाते हैं, तो कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कुछ क्लिप्स एआई की मदद से बनाए जाते हैं, तो कुछ में बेहतरीन एक्टिंग के जरिए उन्हें असली जैसा रूप दिया जाता है. इस वायरल वीडियो को देखकर भी यही सवाल उठता है कि क्या यह सचमुच का जिंदा मेंढक है या फिर एआई की कोई चाल. इंस्टाग्राम पर यूज़र @inspire__.up ने इसे शेयर किया है, जिसे अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन मजेदार प्रतिक्रियाओं से भरा है. कुछ लोग बहस में पड़े हैं कि यह असली है या नकली, जबकि बाकी लोग मजाक में इसे “मेंढकसूत्र” और “मेंढकलेस” जैसे नाम दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा, “पूरा मेंढक समाज सहमा हुआ है.” दूसरे ने टिप्पणी की, “इसके पैर बांध दिए गए हैं, कितना दर्द हो रहा होगा, बेचारा तड़प रहा है.” तीसरे ने मजाक उड़ाया, “नागिन ने आखिर मेंढक का शिकार कर ही लिया.” वहीं चौथे ने लिखा, “पहले रील बनाई, बाद में इसका ख्याल आया.”