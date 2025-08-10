जिंदा मेंढक को गले में लटकाकर बनाया मंगलसूत्र, महिला की हरकत ने सबको चौंकाया; जानें क्या है सच्चाई!
Advertisement
trendingNow12875016
Hindi Newsजरा हटके

जिंदा मेंढक को गले में लटकाकर बनाया मंगलसूत्र, महिला की हरकत ने सबको चौंकाया; जानें क्या है सच्चाई!

Viral Video : एआई तकनीक के चलते अब असली और नकली वीडियो में फर्क करना कठिन हो गया है. फिर भी, सोशल मीडिया पर ऐसे मजेदार वीडियो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं. यह वायरल क्लिप भी अपनी अनोखी और चौंकाने वाली झलक से लोगों का ध्यान खींच रही है.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video
Viral Video

Viral Video : इस वायरल वीडियो में दिखाया गया नजारा वाकई हैरान करने वाला है. पहले जहां वीडियो एडिटिंग का काम चुनिंदा लोग ही कर पाते थे, अब एआई की मौजूदगी ने असली और नकली कंटेंट में फर्क करना मुश्किल कर दिया है. फिर भी, ऐसे मजेदार वीडियो लोगों का मनोरंजन कर ही लेते हैं, चाहे वे असली हों या न हों.

मेंढक को गले में लटका बनाया मंगलसूत्र

वीडियो में एक महिला किसी से वीडियो कॉल पर बातचीत करती नजर आती है. उसके गले में एक साधारण चेन है, जिसे देखकर शुरुआत में कुछ खास नहीं लगता. लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चेन में लटकन के रूप में कोई आभूषण नहीं, बल्कि एक जिंदा मेंढक बंधा हुआ है. मेंढक बीच-बीच में हल्का-सा उछलता है, पर हैरानी की बात ये है कि महिला पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, मानो उसे इसकी आदत हो. अगर एआई से मेंढक को हटा दिया जाए, तो शायद किसी को भनक भी न लगे कि वहां कुछ था. हालांकि, गौर से देखने पर साफ पता लगता है कि यह वीडियो AI की मदद से तैयार किया गया है. ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

सोशल मीडिया पर कुछ समय बिताते ही ऐसा महसूस होता है मानो आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों. यहां के वीडियो कभी हंसाते हैं, कभी चौंकाते हैं, तो कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कुछ क्लिप्स एआई की मदद से बनाए जाते हैं, तो कुछ में बेहतरीन एक्टिंग के जरिए उन्हें असली जैसा रूप दिया जाता है. इस वायरल वीडियो को देखकर भी यही सवाल उठता है कि क्या यह सचमुच का जिंदा मेंढक है या फिर एआई की कोई चाल. इंस्टाग्राम पर यूज़र @inspire__.up ने इसे शेयर किया है, जिसे अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन मजेदार प्रतिक्रियाओं से भरा है. कुछ लोग बहस में पड़े हैं कि यह असली है या नकली, जबकि बाकी लोग मजाक में इसे “मेंढकसूत्र” और “मेंढकलेस” जैसे नाम दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by InspireUP (@inspire__.up)

एक यूजर ने लिखा, “पूरा मेंढक समाज सहमा हुआ है.” दूसरे ने टिप्पणी की, “इसके पैर बांध दिए गए हैं, कितना दर्द हो रहा होगा, बेचारा तड़प रहा है.” तीसरे ने मजाक उड़ाया, “नागिन ने आखिर मेंढक का शिकार कर ही लिया.” वहीं चौथे ने लिखा, “पहले रील बनाई, बाद में इसका ख्याल आया.”

About the Author
author img
शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

Trending news

आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
Ireland
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
;