Woman In Saree Michael Jackson Dance: जहां आम तौर पर लड़कियां साड़ी पहनकर ठीक से चलने में भी थोड़ा संभलती हैं, वहीं एक लड़की ने साड़ी के नौ गज के घेरे में दुनिया के सबसे कड़े डांस स्टेप्स करके दिखा दिए हैं. सोशल मीडिया पर 'साड़ी वाली माइकल जैक्सन' का एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसने बड़ी-बड़ी हॉलीवुड डांसर्स की छुट्टी कर दी है.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कोमल कुमारी नाम की एक डिजिटल क्रिएटर दिखाई दे रही हैं. उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और पारंपरिक साड़ी पहनी हुई है. बैकग्राउंड में किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन का मशहूर गाना 'बिली जीन' बज रहा है. जैसे ही गाने की बीट शुरू होती है, कोमल ऐसे खतरनाक मूव्स दिखाना शुरू करती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. साड़ी पहने होने के बावजूद उनके पैरों की स्पीड और बॉडी का बैलेंस देखने लायक है.
साड़ी में किया मक्खन जैसा मूनवॉक
माइकल जैक्सन का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में मूनवॉक आता है. मूनवॉक करना अच्छे-अच्छे डांसर्स के पसीने छुड़ा देता है. लेकिन कोमल ने साड़ी के पल्लू को संभालते हुए जिस तरह से स्मूथ मूनवॉक किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हैं. उनके पैर इतनी सफाई से पीछे की तरफ फिसलते हैं कि आप वीडियो को बार-बार लूप में देखने पर मजबूर हो जाएंगे.
पॉपिंग और लॉकिंग ने उड़ाए होश
सिर्फ मूनवॉक ही नहीं, कोमल ने वीडियो में रोबोटिक पॉपिंग और बॉडी आइसोलेशन स्टेप्स भी किए हैं. साड़ी के भारी-भरकम कपड़ों के बीच बॉडी के हर एक हिस्से को म्यूजिक की बीट्स के साथ हिलाना बेहद मुश्किल काम है. कोमल की इस परफेक्शन को देखकर लोग कह रहे हैं कि उनका टैलेंट सिर्फ कपड़ों का मोहताज नहीं है. उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर हुनर पक्का हो तो आउटफिट चाहे कोई भी हो, मंच पर आग लगाई जा सकती है.
जनता हुई दीवानी, आ रहे मजेदार कमेंट्स
यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग लड़की की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "माइकल जैक्सन की आत्मा आज बहुत खुश होगी." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "यह असली भारतीय नारी का टैलेंट है, जिसने वेस्टर्न डांस को भी अपना बना लिया." कई लोग तो कोमल को बॉलीवुड फिल्मों में मौका देने की मांग भी कर रहे हैं.