FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ मैदान पर होने वाले फुटबॉल मैचों और गोल के लिए ही नहीं जाना जाता है. बल्कि इसके आसपास होने वाले मजेदार और हैरान कर देने वाले वाकये भी सुर्खियां बटोरते हैं. इस समय फीफा वर्ल्ड कप 2026 की धूम मची हुई है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया है जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. दरअसल, लाइव टीवी पर मैच की रिपोर्टिंग कर रहे एक साउथ कोरियन पत्रकार के साथ कैमरे के सामने कुछ ऐसा हो गया, जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी. एक महिला फैन ने अचानक आकर उसे लाइव ऑन-एयर किस कर लिया. इसके बाद बेचारे रिपोर्टर की जो हालत हुई, वो देखने लायक है.
यह पूरी घटना फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक मैच के दौरान की है. स्टेडियम के बाहर माहौल काफी गर्म था और फैन्स अपनी-अपनी टीमों को चीयर कर रहे थे. इसी बीच एक साउथ कोरियन न्यूज चैनल का रिपोर्टर माइक हाथ में थामे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था. वह बहुत ही गंभीर होकर मैच का एनालिसिस और माहौल के बारे में दर्शकों को बता रहा था. उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है.
अचानक आई लड़की और कर दिया Kiss
रिपोर्टर अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक कैमरे के फ्रेम में एक महिला फैन की एंट्री होती है. वह महिला बेहद खुश और जोश में नजर आ रही थी. उसने बिना कुछ सोचे-समझे सीधे रिपोर्टर की तरफ कदम बढ़ाए और लाइव कैमरे के सामने ही उसके गाल पर एक किस कर दिया. किस करने के बाद वह महिला हंसती हुई वहां से तुरंत भाग निकली.
रिपोर्टर का रिएक्शन हुआ वायरल
इस अचानक हुए हमले से बेचारा साउथ कोरियन रिपोर्टर पूरी तरह से सन्न रह गया. एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे. पहले तो उसके चेहरे पर थोड़ा अजीब सा भाव आया, जैसे वह घबरा गया हो. लेकिन उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आड़े नहीं आने दिया. उसने तुरंत खुद को संभाला और कैमरे के सामने मुस्कुराने लगा. रिपोर्टर का यह क्यूट और थोड़ा शर्माता हुआ रिएक्शन अब लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.
एक्स और इंस्टाग्राम पर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि यह बहुत ही फनी और कूल मोमेंट है, जो सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ही देखने को मिलता है. वहीं, कुछ लोग इस पर गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं. नाराज यूजर्स का कहना है कि अगर यही काम किसी पुरुष ने किसी महिला रिपोर्टर के साथ किया होता, तो अब तक बवाल मच चुका होता. लोग इसे पर्सनल स्पेस और सहमति का उल्लंघन बता रहे हैं.