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बच्चे पर ध्यान दीजिए मैडम... रील बनाने में बिजी थी मां, ब्रिज के किनारे तक पहुंचा मासूम; शख्स ने बचाई जान, Video वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने रील बनाने और बच्चों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो में साड़ी पहने एक महिला सड़क किनारे ब्रिज के पास रील बनाती नजर आ रही है. इसी दौरान जमीन पर मौजूद एक छोटा बच्चा घुटनों के बल ब्रिज की ओर बढ़ता दिखाई देता है. बच्चा ब्रिज पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता है, तभी पास खड़ा एक शख्स उसे पकड़ लेता है और संभावित हादसा टल जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 09, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:51 AM IST
बच्चे पर ध्यान दीजिए मैडम... रील बनाने में बिजी थी मां, ब्रिज के किनारे तक पहुंचा मासूम; शख्स ने बचाई जान, Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@namaskar_indore

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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