/बच्चे पर ध्यान दीजिए मैडम... रील बनाने में बिजी थी मां, ब्रिज के किनारे तक पहुंचा मासूम; शख्स ने बचाई जान, Video वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में शुरुआत में सब कुछ एक आम रील शूट जैसा दिखाई देता है. एक महिला साड़ी पहनकर सड़क के किनारे किसी ब्रिज के पास खड़ी है और कैमरे के सामने रील बनाती नजर आती है. आसपास से गुजरते लोग भी इस पूरे सीन का हिस्सा दिखाई देते हैं.
लेकिन वीडियो को ध्यान से देखने पर कुछ ऐसा नजर आता है, जिसने लोगों का ध्यान महिला से हटाकर जमीन पर मौजूद एक छोटे बच्चे की तरफ खींच दिया. बच्चा अकेले ही घुटनों के बल आगे बढ़ता हुआ ब्रिज की तरफ जाता दिखाई देता है. कुछ ही पल में वह ब्रिज को पकड़कर खुद खड़े होने की कोशिश करने लगता है.
वीडियो का सबसे अहम हिस्सा इसके बाद आता है. बच्चा जैसे ही ब्रिज के पास पहुंचकर खड़ा होने की कोशिश करता है, वहां मौजूद एक शख्स की नजर उस पर पड़ जाती है. वह तुरंत बच्चे की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है. शख्स के बच्चे को पकड़ लेने से वह गिरने से बच जाता है. अगर उस वक्त किसी की नजर बच्चे पर नहीं पड़ती, तो वह नीचे भी गिर सकता था. वीडियो में यही कुछ सेकंड लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं. हालांकि, वीडियो में महिला ही बच्चे की मां है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसी तरह यह भी साफ नहीं है कि वीडियो किस जगह का है और घटना के समय महिला को बच्चे की स्थिति के बारे में जानकारी थी या नहीं.
वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि जब बच्चा ब्रिज की तरफ बढ़ रहा था, तब महिला कैमरे के सामने रील बनाने में व्यस्त दिखाई दे रही थी. लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए कि अगर महिला बच्चे की मां थी और उसके साथ आई थी, तो इतनी व्यस्त जगह पर बच्चे को अकेला क्यों छोड़ा गया. हालांकि, वीडियो के छोटे से हिस्से के आधार पर किसी की पूरी परिस्थिति के बारे में फैसला करना सही नहीं होगा. फिर भी यह दृश्य एक जरूरी सवाल जरूर खड़ा करता है. छोटे बच्चों के साथ सड़क, ब्रिज, हाईवे या पानी के आसपास जैसी जगहों पर थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. ऐसे में बच्चे पर नजर रखना किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा जरूरी है.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी चिंता जाहिर की. कई यूजर्स ने महिला को निशाने पर लेते हुए कहा कि रील बनाने से ज्यादा जरूरी बच्चे की सुरक्षा है. एक यूजर ने लिखा, 'बच्चे पर ध्यान दीजिए मैडम... रीलबाजी बाद में भी होती रहेगी.' वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना गलत नहीं है, लेकिन बच्चे को ऐसी जगह अकेला छोड़ना चिंता की बात हो सकती है. कुछ लोगों ने उस शख्स की भी तारीफ की, जिसने समय रहते बच्चे को पकड़ लिया. यूजर्स का कहना था कि अगर उसकी नजर बच्चे पर नहीं पड़ती, तो कुछ सेकंड में स्थिति खराब हो सकती थी.
सोशल मीडिया और रील्स का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. लोग अलग-अलग जगहों पर वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन कर देते हैं. कई बार इसमें पूरा ध्यान कैमरे, लोकेशन और शॉट पर चला जाता है. यही वजह है कि बच्चों के साथ रील बनाने या फोटो खींचने के दौरान सावधानी को लेकर भी चर्चा होती रहती है. खासकर सड़क, रेलवे ट्रैक, नदी, पुल, समुद्र या ऊंचाई वाली जगहों पर बच्चों को अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है. इस वायरल वीडियो ने भी इसी मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है. वीडियो में बच्चा कुछ ही सेकंड में ऐसी जगह पहुंच जाता है, जहां एक छोटे बच्चे के लिए खुद को संभालना आसान नहीं होता.
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