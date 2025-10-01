WATCH: 300 रुपये देने की औकात नहीं... पूरे पैसे नहीं दिए तो कैब ड्राइवर ने महिला सवारी को जमकर लताड़ा

Cab Driver Fight: सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक महिला और उसके उबर ड्राइवर के बीच किराए को लेकर विवाद दिखाई देता है. ड्राइवर का कहना है कि महिला ने 300 रुपये का किराया देने से मना कर दिया और उल्टा उस पर देर कराने का आरोप लगा दिया. वीडियो में महिला कहती है कि ड्राइवर की वजह से देर हुई और वह इसकी शिकायत सीधे उबर से करेगी. जबकि ड्राइवर साफ कहता है कि ट्रैफिक जाम उसके बस में नहीं था और यह महिला का बहाना है.

ड्राइवर और महिला की कैसे हुई बहस?

ड्राइवर ने महिला से कहा कि आप बदतमीजी कर रही हैं और मेरे 300 रुपये लेकर भाग रही हैं. इस पर महिला जवाब देती है, "मैं उबर से बात करूंगी." बहस के दौरान महिला आरोप लगाती है कि ड्राइवर ने जानबूझकर देर की और रास्ते में बस वाले से भी उलझा. जाते-जाते ड्राइवर ने कहा कि 300 रुपये देने की औकात नहीं है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर महिला की कड़ी आलोचना हुई. कई यूजर्स ने कहा कि महंगे मोबाइल रखने वाली महिला अगर 300 रुपये का किराया नहीं दे सकती तो यह शर्म की बात है. एक यूज़र ने लिखा कि ड्राइवर को पुलिस में FIR करनी चाहिए ताकि महिला को भी सबक मिले.

एक लाख का फोन और कम से कम 30,000रु की साड़ी पहनी है मैडम ने — और टैक्सी वाले को 300 रु तक नहीं दे रही… टैक्सी वाला late भी हुआ होगा तो ट्रैफिक की वजह से।

पैसे तो आए, लेकिन संस्कार चले गए.. pic.twitter.com/ofLB54MhZL - (@mktyaggi) September 27, 2025

क्या सिर्फ महिला ही जिम्मेदार है?

कुछ यूज़र्स का कहना है कि यह घटना गलत तो है लेकिन ड्राइवर भी हमेशा निर्दोष नहीं होते. कई बार वे भी ज्यादा पैसे मांगते हैं या बगैर बताए राइड कैंसिल कर देते हैं. एक यूजर ने लिखा, “हमसे भी ओला ड्राइवर ने 2 मिनट इंतजार के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे, फिर भी हमें चुकाना पड़ा.” इस घटना ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है कि आखिर ट्रैफिक जाम का दोष किसे दिया जाए? क्या केवल 300 रुपये का मामला इतना बड़ा विवाद बनना चाहिए? लोगों का मानना है कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए और छोटी-सी रकम पर इंसानियत का तमाशा नहीं बनना चाहिए.