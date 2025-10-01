Advertisement
WATCH: 300 रुपये देने की औकात नहीं... पूरे पैसे नहीं दिए तो कैब ड्राइवर ने महिला सवारी को जमकर लताड़ा

Cab Driver: दिल्ली NCR में एक महिला और उबर ड्राइवर के बीच 300 रुपये किराए को लेकर हुआ विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला ने ड्राइवर पर देरी का आरोप लगाया, जबकि नेटिजन्स का कहना है कि ट्रैफिक ड्राइवर के हाथ में नहीं होता.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:07 PM IST
WATCH: 300 रुपये देने की औकात नहीं... पूरे पैसे नहीं दिए तो कैब ड्राइवर ने महिला सवारी को जमकर लताड़ा

Cab Driver Fight: सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में एक महिला और उसके उबर ड्राइवर के बीच किराए को लेकर विवाद दिखाई देता है. ड्राइवर का कहना है कि महिला ने 300 रुपये का किराया देने से मना कर दिया और उल्टा उस पर देर कराने का आरोप लगा दिया. वीडियो में महिला कहती है कि ड्राइवर की वजह से देर हुई और वह इसकी शिकायत सीधे उबर से करेगी. जबकि ड्राइवर साफ कहता है कि ट्रैफिक जाम उसके बस में नहीं था और यह महिला का बहाना है.

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी मछली जो जमीन पर चलती है, पेड़ों पर चढ़ती है! समुद्री तूफान में रहती है जिंदा

ड्राइवर और महिला की कैसे हुई बहस?

ड्राइवर ने महिला से कहा कि आप बदतमीजी कर रही हैं और मेरे 300 रुपये लेकर भाग रही हैं. इस पर महिला जवाब देती है, "मैं उबर से बात करूंगी." बहस के दौरान महिला आरोप लगाती है कि ड्राइवर ने जानबूझकर देर की और रास्ते में बस वाले से भी उलझा. जाते-जाते ड्राइवर ने कहा कि 300 रुपये देने की औकात नहीं है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर महिला की कड़ी आलोचना हुई. कई यूजर्स ने कहा कि महंगे मोबाइल रखने वाली महिला अगर 300 रुपये का किराया नहीं दे सकती तो यह शर्म की बात है. एक यूज़र ने लिखा कि ड्राइवर को पुलिस में FIR करनी चाहिए ताकि महिला को भी सबक मिले.

यह भी पढ़ें: बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

 

 

क्या सिर्फ महिला ही जिम्मेदार है?

कुछ यूज़र्स का कहना है कि यह घटना गलत तो है लेकिन ड्राइवर भी हमेशा निर्दोष नहीं होते. कई बार वे भी ज्यादा पैसे मांगते हैं या बगैर बताए राइड कैंसिल कर देते हैं. एक यूजर ने लिखा, “हमसे भी ओला ड्राइवर ने 2 मिनट इंतजार के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे, फिर भी हमें चुकाना पड़ा.” इस घटना ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है कि आखिर ट्रैफिक जाम का दोष किसे दिया जाए? क्या केवल 300 रुपये का मामला इतना बड़ा विवाद बनना चाहिए? लोगों का मानना है कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए और छोटी-सी रकम पर इंसानियत का तमाशा नहीं बनना चाहिए.

