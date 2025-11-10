बाप रे... इतना गुस्सा! महिला ने रेस्टोरेंट मैनेजर पर फेंकी हॉट कॉफी, पीठ जलने पर निकल पड़ी चीख

Woman Throws Hot Coffee On McDonald’s Manager: अमेरिका में मिशिगन (Michigan) स्टेट के बुएना विस्टा टाउनशिप (Buena Vista Township) में एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में एक चौंकाने वाली घटना वीडियो में कैद हो गई. इस क्लिप में एक महिला ने तीखी बहस के दौरान रेस्टोरेंट के मैनेजर की पीठ पर गरमागरम कॉफी फेंकी. ये वीडियो, जो अब वायरल हो गया है, पुलिस संदिग्ध को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.

कब हुई वारदात?

ये घटना मंगलवार, 4 नवंबर की सुबह 3700 डिक्सी हाईवे (3700 Dixie Highway) के मैकडॉनल्ड्स में हुई. बुएना विस्टा टाउनशिप पुलिस के जासूस रस पाहसेन (Russ Pahssen) के मुताबिक, एक गुस्साई ग्राहक ने जब हमला किया, तब महिला मैनेजर ने 911 पर कॉल किया. पाहसेन ने कंफर्म किया कि इस हमले में मैनेजर को मामूली बर्न हुआ है.

पुलिस ने फुटेज जारी किया

पुलिस ने फेसबुक पर वीडियो जारी कर जनता से कॉफी फेंकने वाली महिला की पहचान करने में मदद मांगी. एमलाइवडॉट कॉम के हवाले से, जासूस पाहसेन ने कहा, "मुझे तकरीबन 100 सुझाव मिले होंगे." अधिकारी ने आगे कहा, "करीब 2 मिनट के अंदर, हमने उसकी पहचान कर ली."

BREAKING - Buena Vista police are seeking the public’s help in locating a black woman who threw boiling hot coffee on a McDonald’s worker while shouting, “Catch that hot ass coffee,” before fleeing the restaurant. pic.twitter.com/JNtIMqYwp0 — Right Angle News Network (@Rightanglenews) November 5, 2025

महिला अभी फरार

48 साल संदिग्ध महिला अभी भी फरार है. पाहसेन ने बताया कि अधिकारियों ने सागिनॉ काउंटी प्रॉसिक्यूटर्स ऑफिस (Saginaw County Prosecutor’s Office) में गंभीर हमले के आरोप लगाने के लिए दस्तावेज जमा कर दिए हैं.

कैसे शुरू हुई बहस?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये विवाद तब शुरू हुआ जब ग्राहक ने शिकायत की कि वो एक ऑनलाइन ऑर्डर के लिए एक घंटे से ज़्यादा इंतजार कर रही है. हालात को शांत करने के लिए, मैनेजर ने उसे बताया कि उसके फूड ऑर्डर का पैसा वापस कर दिया गया है और उसे कॉफी देने की पेशकश की. हालांकि, मामला जल्द ही बिगड़ गया.

महिला ने गरम कॉफी फेंकी

"भाड़ में जाओ," महिला ने गर्म कॉफी सीधे वूमेन मैनेज पर फेंकने से पहले चिल्लाई. "उस गर्म कॉफी को पकड़ो," वो चिल्लाई, जैसा कि गवाह के वीडियो में कैद है. मैनेजर, जो वहां से जाने ही वाली थी, दर्द से चीख पड़ी जब लिक्विड उसके ऊपर गिरा.

महिला से सावधान रहने की सलाह

इसके बाद ये फुटेज ऑनलाइन वाइली सर्कुलेट किया गया और स्थानीय अधिकारियों ने व्यूअर्स से इसकी डिस्ट्रेसिंग नेचर के कारण सावधानी बरतने की गुजारिश. बुएना विस्टा टाउनशिप पुलिस डिपार्टमेंट ने महिला की पहचान करने में उनके रैपिड रिस्पॉन्स के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया. पुलिस ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, "आप सभी को क्विक रिस्पॉन्स के लिए धन्यवाद. हमने संदिग्ध की पहचान कर ली है."