ट्रेन रुकी और कोच में घुस आए 30-40 मर्द, वॉशरूम में बंद रही महिला, कांपती आवाज में लगाया 139 पर कॉल और फिर

Woman Trapped in Train Washroom Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो बिहार के कटिहार जंक्शन का बताया जा रहा है. वीडियो एक ऐसी महिला यात्री ने शेयर किया है जो ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी. महिला के मुताबिक जैसे ही ट्रेन कटिहार के पास रुकी, अचानक 30 से 40 युवक उसके कोच में घुस आए. सभी जोर जोर से चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जिससे माहौल बेहद डरावना हो गया.

महिला वॉशरूम में कैसे फंस गई?

घटना के वक्त महिला ट्रेन के वॉशरूम में थी. जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की, तो देखा कि पूरा दरवाजा भीड़ से घिरा हुआ है. न तो बाहर निकलने की जगह थी और न ही किसी से मदद मांगने का रास्ता. वह अंदर ही फंसी रह गई और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई. वायरल वीडियो में टेक्स्ट ओवरले के जरिए महिला ने उन पलों का जिक्र किया है जब वह खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी. उसने बताया कि उस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकलने पर क्या होगा. डर और घबराहट के बीच उसने अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया.

139 पर कॉल करने के बाद क्या हुआ?

खुद को खतरे में महसूस करते हुए महिला ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल किया. बताया जा रहा है कि कॉल के दौरान उसकी आवाज कांप रही थी. उसने साफ शब्दों में पूरी स्थिति बताई और मदद की गुहार लगाई. यही कॉल उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी वजह बनी. महिला के लिए राहत की बात यह रही कि कुछ ही मिनटों में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम कोच तक पहुंच गई. आरपीएफ के जवानों ने हालात को संभाला, भीड़ को हटाया और वॉशरूम के सामने से रास्ता साफ कराया. इसके बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी सीट तक पहुंचाया गया.

“महिला की ट्रेन में दहशत—कटिहार जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल” A young woman shared a terrifying experience from Katihar Junction (Bihar).

While traveling alone, her train suddenly stopped and 30–40 young men barged into the coach, shouting and pushing each other. She… pic.twitter.com/VZu9LGvzFH — Fight Against Crime And Illegal Activities (@FightAgainstCr) December 10, 2025

वीडियो में आरपीएफ की तारीफ क्यों हो रही है?

वीडियो में आरपीएफ की त्वरित और शांत प्रतिक्रिया की जमकर तारीफ की गई है. अगर समय पर हस्तक्षेप नहीं होता तो हालात और बिगड़ सकते थे. जवानों की सूझबूझ ने एक बड़े हादसे को टाल दिया, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं. जहां एक तरफ लोग आरपीएफ की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए, वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है. कई यूजर्स ने लिखा कि अकेले सफर करने वाली महिलाओं के लिए यह डर कोई नई बात नहीं है, खासकर रात के समय या भीड़भाड़ वाले इलाकों में.