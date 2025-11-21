Advertisement
trendingNow13012308
Hindi Newsजरा हटके

हल्दी की रस्म या फिल्म का सेट? देखिए वृंदावन-थीम वाली ऐसी शादी जो आपने कभी नहीं देखी होगी!

Vrindavan Themed Haldi Ceremony: आजकल शादियों में क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं! एक कपल ने अपनी हल्दी सेरेमनी को वृंदावन थीम पर डिज़ाइन करवाया, जिसमें नाव की एंट्री और पानी के नीचे का सेटअप शामिल था. देखें वायरल वीडियो और जानें इस अनोखी हल्दी की कहानी!

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हल्दी की रस्म या फिल्म का सेट? देखिए वृंदावन-थीम वाली ऐसी शादी जो आपने कभी नहीं देखी होगी!

Vrindavan Themed Haldi Video: भारत में शादियां हमेशा से भव्य और शानदार रही हैं. परिवार वाले महीनों पहले से हर छोटी-छोटी बात की प्लानिंग करते हैं. कपड़ों से लेकर खाने तक और संगीत से लेकर रीति-रिवाजों तक.. हर फंक्शन रंगों, नाच-गाने और खुशियों से भरा होता है जो सबको एक साथ ले आता है. आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, शादियां अपनी चमकीली सजावट और परंपराओं के लिए जानी जाती हैं.

आजकल शादियों में क्या बदलाव आ रहा है?

हाल के सालों में कपल्स अपनी शादी के फंक्शन्स को लेकर काफी क्रिएटिव हो रहे हैं. वे पुरानी रस्मों पर टिके रहने के बजाय अनोखी थीम और कहानी सुनाने के अंदाज वाले सेलिब्रेशन चुन रहे हैं. ऐसा ही एक उदाहरण है वृंदावन-थीम वाली हल्दी सेरेमनी, जिसने अपनी जादुई नाव एंट्री और पानी के अंदर जैसे सेटअप की वजह से सबका ध्यान खींचा है. इस थीम को कोरियोग्राफर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुमित खेतन ने डिजाइन किया है. उनका कहना है कि आज के कपल्स को शादी में और भी ज्यादा पर्सनलाइज़्ड और यादगार अनुभव चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

नाव पर एंट्री, हल्दी या यमुना विहार?

वीडियो की शुरुआत में, दूल्हा और दुल्हन जोरदार अंदाज में एंट्री करते हैं, जबकि डांसर्स पानी में परफॉर्म कर रहे होते हैं. एक महिला की आवाज क्लिप का माहौल सेट करती है, जिसमें कहा जाता है कि यह नजारा किसी परी कथा जैसा लग रहा है और यह पानी के नीचे की थीम वाली हल्दी है, जिसने इंटरनेट को हैरान कर दिया है. वीडियो के अगले हिस्से में कोरियोग्राफर सुमित खेतन आते हैं और इस सेटअप के पीछे का आइडिया समझाते हैं. उन्होंने आज तक को बताया, “हमने एंट्री में जैसा बताया, बिल्कुल वैसे ही, जैसे कृष्ण जी ने मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना पार की थी, हमने भी प्रॉपर्टी के स्विमिंग पूल को यमुना नदी मान लिया.”

 

 

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

इंटरनेट पर लोगों ने क्या-क्या कहा?

12 नवंबर को शेयर किए गए इस वीडियो को 50 लाख से ज़्यादा व्यूज मिले हैं और इस पर कई तरह के कमेंट्स आए हैं, जिनमें कुछ मज़ेदार भी हैं. एक यूजर ने लिखा, “ये शादी की थीम के मामले में क्या चल रहा है दुनिया में? कुछ भी?” दूसरे ने जोड़ा, “यूनिकॉर्न और गोल्डन रथ कहां हैं?” किसी ने कहा, “भाई यह क्या टाइम पास चल रहा है पूल के बीच में. शादी कम ताकेशी कासल ज्यादा लग रहा है.” एक यूजर ने मजाक किया, “वे ऐसे हैं कि अब देखते हैं किसका बच्चा बीच में आएगा.” एक ने लिखा, “पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता.” दूसरे ने कहा, “भाई दोनों को मरमेड बना देते सीधे.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Haldi CeremonyVrindavanviral

Trending news

बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
Karnataka crisis
बिहार में हार का साइड इफेक्ट कर्नाटक में दिखा, कांपने लगी कांग्रेस की सत्ता...एक्शन
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
Maharashtra
लहजा नरम और आवाज नीचे! सांसद-विधायक से खड़े होकर हो 'नमस्ते', सरकार का नया आदेश
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट