हल्दी की रस्म या फिल्म का सेट? देखिए वृंदावन-थीम वाली ऐसी शादी जो आपने कभी नहीं देखी होगी!

Vrindavan Themed Haldi Video: भारत में शादियां हमेशा से भव्य और शानदार रही हैं. परिवार वाले महीनों पहले से हर छोटी-छोटी बात की प्लानिंग करते हैं. कपड़ों से लेकर खाने तक और संगीत से लेकर रीति-रिवाजों तक.. हर फंक्शन रंगों, नाच-गाने और खुशियों से भरा होता है जो सबको एक साथ ले आता है. आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, शादियां अपनी चमकीली सजावट और परंपराओं के लिए जानी जाती हैं.

आजकल शादियों में क्या बदलाव आ रहा है?

हाल के सालों में कपल्स अपनी शादी के फंक्शन्स को लेकर काफी क्रिएटिव हो रहे हैं. वे पुरानी रस्मों पर टिके रहने के बजाय अनोखी थीम और कहानी सुनाने के अंदाज वाले सेलिब्रेशन चुन रहे हैं. ऐसा ही एक उदाहरण है वृंदावन-थीम वाली हल्दी सेरेमनी, जिसने अपनी जादुई नाव एंट्री और पानी के अंदर जैसे सेटअप की वजह से सबका ध्यान खींचा है. इस थीम को कोरियोग्राफर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सुमित खेतन ने डिजाइन किया है. उनका कहना है कि आज के कपल्स को शादी में और भी ज्यादा पर्सनलाइज़्ड और यादगार अनुभव चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

नाव पर एंट्री, हल्दी या यमुना विहार?

वीडियो की शुरुआत में, दूल्हा और दुल्हन जोरदार अंदाज में एंट्री करते हैं, जबकि डांसर्स पानी में परफॉर्म कर रहे होते हैं. एक महिला की आवाज क्लिप का माहौल सेट करती है, जिसमें कहा जाता है कि यह नजारा किसी परी कथा जैसा लग रहा है और यह पानी के नीचे की थीम वाली हल्दी है, जिसने इंटरनेट को हैरान कर दिया है. वीडियो के अगले हिस्से में कोरियोग्राफर सुमित खेतन आते हैं और इस सेटअप के पीछे का आइडिया समझाते हैं. उन्होंने आज तक को बताया, “हमने एंट्री में जैसा बताया, बिल्कुल वैसे ही, जैसे कृष्ण जी ने मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना पार की थी, हमने भी प्रॉपर्टी के स्विमिंग पूल को यमुना नदी मान लिया.”

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

इंटरनेट पर लोगों ने क्या-क्या कहा?

12 नवंबर को शेयर किए गए इस वीडियो को 50 लाख से ज़्यादा व्यूज मिले हैं और इस पर कई तरह के कमेंट्स आए हैं, जिनमें कुछ मज़ेदार भी हैं. एक यूजर ने लिखा, “ये शादी की थीम के मामले में क्या चल रहा है दुनिया में? कुछ भी?” दूसरे ने जोड़ा, “यूनिकॉर्न और गोल्डन रथ कहां हैं?” किसी ने कहा, “भाई यह क्या टाइम पास चल रहा है पूल के बीच में. शादी कम ताकेशी कासल ज्यादा लग रहा है.” एक यूजर ने मजाक किया, “वे ऐसे हैं कि अब देखते हैं किसका बच्चा बीच में आएगा.” एक ने लिखा, “पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता.” दूसरे ने कहा, “भाई दोनों को मरमेड बना देते सीधे.”