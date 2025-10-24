Advertisement
trendingNow12973678
Hindi Newsजरा हटके

नया सेनेटरी पैड लगाते ही होने लगी खुजली, लाइट पर रखते ही उड़ गए होश! पैड के अंदर...

Mold In Sanitary Pad Video Viral: महिला बाजार से सेनेटरी पैड का नया पैकेट खरीद कर लाती है और घर लाकर सीधा यूज कर लेती है. इसके बाद महिला को जब खुजली शुरू होती है तो वो पैड्स को ध्यान से लाइट में देखती है. नए पैड के अंदर जो दिखा वो किसी भी महिला को खौफ में डाल सकता है. वीडियो बनाकर किया शेयर.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 24, 2025, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नया सेनेटरी पैड लगाते ही होने लगी खुजली, लाइट पर रखते ही उड़ गए होश! पैड के अंदर...

Mold In Sanitary Pad Video Viral: सोशल मीडिया पर एक महिला ने सेनेटरी पैड का ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देखने के बाद कोई भी महिला खौफ से भर जाएगी. ज्यादातर महिलाएं बाजार से पैड का पैकेट लाती हैं और सीधे इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन आजकल बाजारों में नकली पैड भी अवेलेबल हैं. इसलिए बिना जांच किए इस्तेमाल करने से कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. इस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. महिला ने वीडियो बनाकर शेयर किया है.

महिला को हुई ये प्रॉब्लम
महिला ने वीडियो में बताया कि वो मार्केट से नया पैकेट खरीद कर लाई थी, लेकिन पैड लगाने के बाद उसे खुजली होने लगी. इस महिला ने नकली पैड के बारे में सुन रखा था. इसलिए महिला ने इन पैड्स को चेक करने का फैसला किया और जो सामने आया उसे देखकर सब महिलाएं खौफ में हैं.
यह भी पढ़ें: ट्रेन में किन्नरों की बदसलूकी! समझाने पर उल्टा भड़के, कैमरा देख बदल लिए सुर

क्या था पैड़ के अंदर?
महिला ने पैड को चेक करने के लिए एक बल्ब लगाया. इसके बाद महिला ने पैकेट से नया पैड निकाला जो बाहर से देखने में एकदम सफेद और क्लीन दिख रहा था, लेकिन जैसे ही महिला ने ये पैड लाइट के पास किया तो ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर महिला के होश उड़ गए. महिला के पैड में ब्लैक फंगल, कीड़े और दाग धब्बे साफ नजर आ रहे हैं. इससे उस महिला की हेल्थ बच गई और बाकी महिलाओं के मन में डर बैठ गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेजी से वायरल हुआ वीडियो
जैसे ही महिला ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, तेजी से वायरल हो गया. सिर्फ 3 दिन के भीतर इस वीडियो पर 18 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mother_firstx3 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गईं. यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेंस्ट्रुअल कप यूज करो ये सबसे अच्छा है मेरा विश्वास करो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viralSanitary Pad

Trending news

सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
हाईवे पर स्लीपर बस में सो रहे थे लोग, अचानक एक टक्कर से लगी आग और 19 लोग जिंदा जले
Bus accident
हाईवे पर स्लीपर बस में सो रहे थे लोग, अचानक एक टक्कर से लगी आग और 19 लोग जिंदा जले
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट