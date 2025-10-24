नया सेनेटरी पैड लगाते ही होने लगी खुजली, लाइट पर रखते ही उड़ गए होश! पैड के अंदर...

Mold In Sanitary Pad Video Viral: सोशल मीडिया पर एक महिला ने सेनेटरी पैड का ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देखने के बाद कोई भी महिला खौफ से भर जाएगी. ज्यादातर महिलाएं बाजार से पैड का पैकेट लाती हैं और सीधे इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन आजकल बाजारों में नकली पैड भी अवेलेबल हैं. इसलिए बिना जांच किए इस्तेमाल करने से कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. इस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. महिला ने वीडियो बनाकर शेयर किया है.

महिला को हुई ये प्रॉब्लम

महिला ने वीडियो में बताया कि वो मार्केट से नया पैकेट खरीद कर लाई थी, लेकिन पैड लगाने के बाद उसे खुजली होने लगी. इस महिला ने नकली पैड के बारे में सुन रखा था. इसलिए महिला ने इन पैड्स को चेक करने का फैसला किया और जो सामने आया उसे देखकर सब महिलाएं खौफ में हैं.

क्या था पैड़ के अंदर?

महिला ने पैड को चेक करने के लिए एक बल्ब लगाया. इसके बाद महिला ने पैकेट से नया पैड निकाला जो बाहर से देखने में एकदम सफेद और क्लीन दिख रहा था, लेकिन जैसे ही महिला ने ये पैड लाइट के पास किया तो ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर महिला के होश उड़ गए. महिला के पैड में ब्लैक फंगल, कीड़े और दाग धब्बे साफ नजर आ रहे हैं. इससे उस महिला की हेल्थ बच गई और बाकी महिलाओं के मन में डर बैठ गया.

तेजी से वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही महिला ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, तेजी से वायरल हो गया. सिर्फ 3 दिन के भीतर इस वीडियो पर 18 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mother_firstx3 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गईं. यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेंस्ट्रुअल कप यूज करो ये सबसे अच्छा है मेरा विश्वास करो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.