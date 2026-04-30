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Hindi Newsजरा हटकेViral Video: एनाकोंडा को माला की तरह पहन लिया, महिला का वीडियो देख कांप जाएगी रूह!

Viral Video: एनाकोंडा को माला की तरह पहन लिया, महिला का वीडियो देख कांप जाएगी रूह!

Woman Kissing Anaconda Viral Video: सोशल मीडिया पर एक महिला का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. महिला के गले में ग्रीन एनाकोंडा लिपटा हुआ है. इस वीडियो को देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:10 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @dani.villar
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @dani.villar

Woman Kissing Anaconda Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप जाती है. कुछ ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसे देख लोगों के पसीने छूट रहे हैं. जिस एनाकोंडा सांप को आपने फिल्मों में देखा होगा, उस एनाकोंडा को एक लड़की गले में लिपटाकर बैठी है. पहली बार देखने पर तो आंखों पर यकीन ही नहीं होता. अगर आपको भी यकीन नहीं है तो इस वीडियो में खुद देख लें.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है एक महिला नदी में बैठी है. पानी मटमैला है और महिला आराम से इस पानी में बैठी है. हैरानी की बात ये है कि महिला के गले में एक ग्रीन एनाकोंडा लिपटा हुआ है. चौंकाने वाली बात ये है कि महिला के चेहरे पर इस दौरान कोई डर नहीं है. महिला एनाकोंडा को प्यार से चूमती दिखाई दे रही है. इस नजारे ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. जिस सांप का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है. उस पर ये लड़की हाथ फेर रही है और चूम रही है. 

यह भी पढ़ें: 'कोबरा के अंडे' खा रहे यहां के लोग! वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, ऐसे तैयार होती है डिश

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ताकतवर सांप

एनाकोंडा जहरीले तो नहीं होते, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं. ये विशाल सांप किसी को जकड़ कर उसकी हड्डियों को तोड़कर निगल सकता है. डैनिएला प्रोफेशनल हैं उनको इस सांप को संभालने का लंबा एक्सपीरियंस है इसलिए वो ऐसा कर पा रही हैं.

कौन है ये महिला?

इस महिला का नाम डैनिएला विलारोएल है. ये महिला अक्सर खतरनाक जानवरों के साथ वीडियो शेयर करती रहती है. इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर महिला के बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं जिसमें वो अलग-अलग खूंखार और अजीब जानवरों के साथ दिखाई दे रही है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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