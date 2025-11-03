बस यही देखना बाकी था! महिला ने हमने हाथों से तोते को पहनाया डायपर, Video वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ क्रिएटिव और नया देखने को मिलता रहता है. कुछ वीडियो को देखकर लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी. कुछ लोग इतना किएटिव काम कर देते हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है. कई लोग खुद ही जुगाड़बाजी करके ऐसा अविष्कार कर देते हैं कि उन्हें ही समझ नहीं आता कि ये क्या बना दिया. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी आम दिमाग की उपज नहीं है. महिला ने अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया कि बच्चे को छोड़ तोते को भी डायपर पहना दिया. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

तोते को पहनाया डायपर

इंटरनेट पर वायरल हो रहो वीडियो में दिखता है कि एक महिला तोते को डायपर पहना रही है. दरअसल उसने खुद अपने हाथों से तोते के लिए डायपर बनाया है. पहले वो डायपर को तोते के शरीर पर फिट करती है और फिर पोटी वाली जगह पर टिश्यू लगाकर बंद कर देती है. अब ये किएटिविटी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट पर 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. आप भी देखें ये वीडियो.

यह भी पढ़ें: वंदे भारत एक्सप्रेस देख रिपोर्टर बनी विदेशी महिला, गिनाई एक-एक फैसिलिटी



Parrot's diaper changing pic.twitter.com/fV6zRKuOnV Add Zee News as a Preferred Source — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) October 29, 2025

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर तोते का डायपर देखकर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "अब तो तोते भी फैशन में आ गए हैं", तो किसी ने कहा, "ये तोता तो डायपर कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बन सकता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये इंसान और जानवर के बीच की सबसे प्यारी दोस्ती है." तीसरे यूजर ने लिखा, "कितना प्यारा तोता है, उसने डायपर पहनाने में महिला की हेल्प की."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.