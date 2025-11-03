Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

बस यही देखना बाकी था! महिला ने हमने हाथों से तोते को पहनाया डायपर, Video वायरल

Viral Video: क्रिएटिव और फनी लोगों की कोई कमी नहीं है. इस बार महिला ने अपने तोते के लिए डायपर तैयार कर दिया और अपने हाथों से पहनाया भी. महिला का दिमाग देखकर सब हैरान हैं. आप भी देखें ये क्रिएटिविटी की मिसाल. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:09 PM IST
बस यही देखना बाकी था! महिला ने हमने हाथों से तोते को पहनाया डायपर, Video वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ क्रिएटिव और नया देखने को मिलता रहता है. कुछ वीडियो को देखकर लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी. कुछ लोग इतना किएटिव काम कर देते हैं कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है. कई लोग खुद ही जुगाड़बाजी करके ऐसा अविष्कार कर देते हैं कि उन्हें ही समझ नहीं आता कि ये क्या बना दिया. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी आम दिमाग की उपज नहीं है. महिला ने अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया कि बच्चे को छोड़ तोते को भी डायपर पहना दिया. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

तोते को पहनाया डायपर
इंटरनेट पर वायरल हो रहो वीडियो में दिखता है कि एक महिला तोते को डायपर पहना रही है. दरअसल उसने खुद अपने हाथों से तोते के लिए डायपर बनाया है. पहले वो डायपर को तोते के शरीर पर फिट करती है और फिर पोटी वाली जगह पर टिश्यू लगाकर बंद कर देती है. अब ये किएटिविटी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट पर 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. आप भी देखें ये वीडियो.
यह भी पढ़ें: वंदे भारत एक्सप्रेस देख रिपोर्टर बनी विदेशी महिला, गिनाई एक-एक फैसिलिटी
 

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर तोते का डायपर देखकर यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "अब तो तोते भी फैशन में आ गए हैं", तो किसी ने कहा, "ये तोता तो डायपर कंपनी का ब्रांड एंबेसडर बन सकता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये इंसान और जानवर के बीच की सबसे प्यारी दोस्ती है." तीसरे यूजर ने लिखा, "कितना प्यारा तोता है, उसने डायपर पहनाने में महिला की हेल्प की."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

