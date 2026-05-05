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Hindi Newsवायरलहैरान कर देने वाला बिजनेस! ग्राहकों को थूका हुआ खाना बेचती है महिला, कमाई जानकर चकरा जाएगा सिर

हैरान कर देने वाला 'बिजनेस'! ग्राहकों को 'थूका हुआ खाना' बेचती है महिला, कमाई जानकर चकरा जाएगा सिर

Woman Spits Chewed Food Delivery Service: जब हमें लगता है कि हमने इंटरनेट पर सब कुछ देख लिया है, तभी ऐसी कोई खबर आ जाती है जो होश उड़ा देती है. एक महिला ने दावा किया है कि वह उन लोगों के लिए खाना चबाकर बेचती है जो खुद नहीं चबा सकते या जिन्हें इसमें कोई खास 'मजा' आता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 06:17 AM IST
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Image credit: instagram/@stepankamatto
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Woman Spits Chewed Food Delivery Service: इंटरनेट की दुनिया में कब क्या देखने को मिल जाए, कोई नहीं जानता. लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है, वह आपकी भूख मार देने के लिए काफी है. एक महिला ने कमाई का ऐसा जरिया ढूंढा है, जिसके बारे में सुनकर ही लोग उबकाइयां लेने लगे हैं. यह महिला अपने ग्राहकों को पहले से चबाया हुआ (Pre-chewed) खाना डिलीवर करती है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह महिला खाने को अपने मुंह में डालती है, उसे अच्छे से चबाती है और फिर उसे निकालकर अपने 'खास' ग्राहकों को भेज देती है. ताज्जुब की बात यह है कि इस घिनौने काम के लिए लोग उसे मोटी रकम भी दे रहे हैं.

कैसा है ये अनोखा बिजनेस

इस अजीब सर्विस में महिला पहले खाना खुद चबाती है और फिर उसे पैक करके अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है. दावा किया जा रहा है कि यह सर्विस खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिनके दांत नहीं हैं या जिन्हें खाना चबाने में परेशानी होती है. हालांकि, इस काम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. कई लोग इसे जरूरतमंदों की मदद मान रहे हैं, लेकिन कुछ इसे बेहद अस्वास्थ्यकर और अजीब मानते हैं.

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हफ्ते में लाखों की कमाई का दावा

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस महिला का कहना है कि वह इस काम से हर हफ्ते भारी कमाई कर रही है. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वह हजारों डॉलर तक कमा लेती है. इसका मतलब है कि एक ऐसा काम, जिसे आम लोग सोच भी नहीं सकते, वह उसके लिए कमाई का बड़ा जरिया बन गया है. यही वजह है कि यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स ने इसे इंसानियत से जोड़कर देखा और कहा कि अगर इससे किसी को मदद मिलती है, तो इसमें गलत क्या है? वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसे साफ तौर पर गलत और खतरनाक बताया. उनका कहना है कि इस तरह का खाना स्वास्थ्य के लिए खतरों से भरा हो सकता है और इससे बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है.

स्वास्थ्य को लेकर उठे सवाल

एक्सपर्ट्स की मानें तो इस तरह का खाना सुरक्षित नहीं माना जाता. किसी और द्वारा चबाया गया खाना खाने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसी वजह से कई लोगों ने इस बिजनेस पर रोक लगाने की भी मांग की है. उनका कहना है कि खाने से जुड़ी चीजों में साफ-सफाई और हाइजीन सबसे जरूरी होती है.

इंटरनेट पर 'फेटिश' एंगल की भी चर्चा

इस मामले में एक और पहलू भी सामने आया है, जिसे लेकर लोग और ज्यादा चौंक गए हैं. कुछ लोग इसे सिर्फ जरूरत से नहीं, बल्कि एक अजीब पसंद या 'फेटिश' से जोड़कर भी देख रहे हैं. यही वजह है कि यह खबर सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं रह गई, बल्कि इंटरनेट पर बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के अजीब ट्रेंड सामने आए हों. सोशल मीडिया के दौर में लोग अलग दिखने और कमाने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाते हैं. लेकिन हर बार सवाल यही उठता है कि क्या हर नया तरीका सही और सुरक्षित भी है या नहीं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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