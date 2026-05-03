Senior KG में 'ट्विंकल-ट्विंकल' की पढ़ाई के लिए 2.5 लाख फीस! वायरल पोस्ट ने मचाया बवाल

Nursery School Fees Viral Post: आज के महंगाई के दौर में घर चलाने के साथ बच्चों को पढ़ाना कोई मामूली काम नहीं रह गया है. अब यह एक 'लक्जरी' बनता जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पुराने ट्विटर) पर एक स्कूल की फीस का स्ट्रक्चर वायरल हुआ, जिसने पूरे इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है. मामला है नर्सरी क्लास के बच्चे की फीस का, जो किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज या एमबीए कोर्स की फीस को भी टक्कर दे रही है. स्कूलों में 3-4 साल के बच्चे को ABCD और ट्विंकल-ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाने के लिए लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं. वायरल पोस्ट में नर्सरी के छात्र की सालाना फीस 2.5 लाख रुपये से भी अधिक दिखाई गई है.

नर्सरी की फीस ने उड़ाए होश

वायरल पोस्ट में एक प्राइवेट स्कूल का फीस स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें नर्सरी या किंडरगार्टन के लिए करीब 2.2 से 2.5 लाख रुपये सालाना फीस बताई गई है. इसका मतलब है कि छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने करीब 20 से 21 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. यह आंकड़ा देखकर लोग यही कह रहे हैं कि इतनी फीस तो कई बार MBA या प्रोफेशनल कोर्स की भी नहीं होती.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा कि अब ABCD सीखना भी महंगा हो गया है, तो किसी ने कहा कि 'ये स्कूल नहीं, फाइव स्टार होटल बन गए हैं.' कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या इतनी फीस वाकई जरूरी है, या फिर यह सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन चुका है.

2.5 lakh fees for learning Twinkle Twinkle pic.twitter.com/yEucagf88C Sakshi (@Sakshi50038) April 19, 2026

मिडिल क्लास पर बढ़ता बोझ

इस तरह की फीस का सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ रहा है. कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि बढ़ती फीस के कारण माता-पिता को बच्चों की शुरुआती पढ़ाई के लिए भी भारी खर्च उठाना पड़ रहा है. कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें बच्चों की फीस भरने के लिए लोन तक लेना पड़ रहा है.

शिक्षा या 'लक्जरी सर्विस'?

इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या स्कूल अब शिक्षा देने के बजाय एक तरह की लक्जरी सर्विस बनते जा रहे हैं? कई लोग मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल अच्छी सुविधाओं के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सुविधाओं के नाम पर इतनी ज्यादा फीस लेना सही है?

लोगों की राय बंटी हुई

इस मुद्दे पर लोगों की राय भी अलग-अलग है. कुछ लोग कहते हैं कि अगर स्कूल बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, तो फीस ज्यादा होना स्वाभाविक है. वहीं कई लोग इसे पूरी तरह गलत मानते हैं और कहते हैं कि शिक्षा सभी के लिए सस्ती और सुलभ होनी चाहिए. इस वायरल पोस्ट के बाद कई लोगों ने सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं.

छोटी उम्र, बड़ा खर्च

सबसे हैरानी की बात यह है कि यह खर्च बच्चों की पढ़ाई के शुरुआती स्तर पर ही शुरू हो जाता है. जहां पहले कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स महंगे माने जाते थे, अब नर्सरी और केजी की पढ़ाई भी उतनी ही महंगी होती जा रही है. यह पोस्ट सिर्फ एक फीस स्लिप नहीं, बल्कि एक बड़े मुद्दे की ओर इशारा करता है. इसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले समय में अच्छी शिक्षा सिर्फ अमीरों तक सीमित रह जाएगी?

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