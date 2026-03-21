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Hindi Newsजरा हटके2.5 लाख महीना कमाकर भी खुश नहीं महिला, बोली- जब 15 हजार सैलरी थी तब... इंटरनेट पर छिड़ी बहस

2.5 लाख महीना कमाकर भी खुश नहीं महिला, बोली- जब 15 हजार सैलरी थी तब... इंटरनेट पर छिड़ी बहस

Viral X Post: महिला ने एक्स पर पोस्ट कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. महिला ने 15 हजार की सैलरी से 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी का सफर बताया. महिला का कहना है कि 15 हजार में खुश थी लेकिन 2.5 लाख में खुशी नहीं है. इसी के साथ इसके पीछे की वजह भी बताई जिसने इंटरनेट पर काम, सैलरी और तुलना को लेकर बहस छेड़ दी.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 21, 2026, 05:51 PM IST
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2.5 लाख महीना कमाकर भी खुश नहीं महिला, बोली- जब 15 हजार सैलरी थी तब... इंटरनेट पर छिड़ी बहस

Viral X Post: सोशल मीडिया पर एक पर्सनल पोस्ट ने सैलरी, काम और दूसरों से तुलना को लेकर बहस छेड़ दी है. साक्षी नाम की एक्स यूजर ने पोस्ट कर 15 हजार की सैलरी से 2.5 लाख की सैलरी तक पहुंचने का सफर बताया है और साथ ही ये भी साफ किया कि इनती सैलरी से भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली. साक्षी का कहना है कि जब वो 15 हजार रुपये कमाती थी तो बहुत खुश थीं. अब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

वायरल हो रही पोस्ट में साक्षी ने बताया कि जब वह 15,000 रुपये पर मंथ कमाती थीं, तब वह सच में खुश थीं. इसके बाद जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़कर पहले 1.5 लाख और फिर 2.5 लाख हुई, उनका संतोष कम होता चला गया. उनका कहना है कि इस असंतोष का कारण पैसे की कमी नहीं, बल्कि हमेशा दूसरों से तुलना करने की आदत है. 

15 हजार से 2.5 लाख का सफर

वायरल हो रहा पोस्ट @Sakshi50038 नाम के एक्स यूजर ने किया है. साक्षी अपने पोस्ट में कहती हैं, "15 हजार रुपये की सैलरी पर मैं सबसे ज्यादा खुश थी, 1.5 लाख रुपये महीना होने पर लगा कि ये कम हैं. मुझे इससे ज्यादा चाहिए. जब सैलरी 2.5 लाख हो गई तो चला कि मैं अच्छा कर रही हूं, लेकिन दूसरों को देखकर फिर कम लगने लगा."

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ढाई लाख रुपये की सैलरी में भी खुशी नहीं

इसके बाद महिला ने पोस्ट में आगे लिखा, "जब 2.5 लाख की सैलरी भी कम लगने लगी तब समझ आया कि बात सैलरी की नहीं थी. असल वजह दूसरों से तुलना करना था, जिससे मन में असंतोष पैदा हो रहा था." इसके बाद महिला ने बताया कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, तो कुछ महीनों के आखिर में बिना सैलरी के रहना मुश्किल लगा. साक्षी ने लिखा, "उसी समय ने मुझे सिखाया कि इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे सच में पसंद हो." 

कोई सैलरी कम नहीं होती

साक्षी ने आगे कहती हैं कि वो अब दूसरों के बारे में नहीं सोचती हैं बस अपना काम करती हैं. पोस्ट के आखिर में लिखा, "कोई भी सैलरी कम नहीं होती है, सब आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं."

वायरल हो गया पोस्ट

एक्स पर @Sakshi50038 नाम के हैंडल से 20 मार्च को ये पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 13 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पोस्ट के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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