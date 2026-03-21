2.5 लाख महीना कमाकर भी खुश नहीं महिला, बोली- जब 15 हजार सैलरी थी तब... इंटरनेट पर छिड़ी बहस

Viral X Post: सोशल मीडिया पर एक पर्सनल पोस्ट ने सैलरी, काम और दूसरों से तुलना को लेकर बहस छेड़ दी है. साक्षी नाम की एक्स यूजर ने पोस्ट कर 15 हजार की सैलरी से 2.5 लाख की सैलरी तक पहुंचने का सफर बताया है और साथ ही ये भी साफ किया कि इनती सैलरी से भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली. साक्षी का कहना है कि जब वो 15 हजार रुपये कमाती थी तो बहुत खुश थीं. अब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

वायरल हो रही पोस्ट में साक्षी ने बताया कि जब वह 15,000 रुपये पर मंथ कमाती थीं, तब वह सच में खुश थीं. इसके बाद जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़कर पहले 1.5 लाख और फिर 2.5 लाख हुई, उनका संतोष कम होता चला गया. उनका कहना है कि इस असंतोष का कारण पैसे की कमी नहीं, बल्कि हमेशा दूसरों से तुलना करने की आदत है.

15 हजार से 2.5 लाख का सफर

वायरल हो रहा पोस्ट @Sakshi50038 नाम के एक्स यूजर ने किया है. साक्षी अपने पोस्ट में कहती हैं, "15 हजार रुपये की सैलरी पर मैं सबसे ज्यादा खुश थी, 1.5 लाख रुपये महीना होने पर लगा कि ये कम हैं. मुझे इससे ज्यादा चाहिए. जब सैलरी 2.5 लाख हो गई तो चला कि मैं अच्छा कर रही हूं, लेकिन दूसरों को देखकर फिर कम लगने लगा."

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नम्मा मेट्रो के कोच में फर्श पर बैठ ऐसा काम करने लगे या​त्री, वीडियो देख भड़की जनता; हुई कार्रवाई की मांग

ढाई लाख रुपये की सैलरी में भी खुशी नहीं

इसके बाद महिला ने पोस्ट में आगे लिखा, "जब 2.5 लाख की सैलरी भी कम लगने लगी तब समझ आया कि बात सैलरी की नहीं थी. असल वजह दूसरों से तुलना करना था, जिससे मन में असंतोष पैदा हो रहा था." इसके बाद महिला ने बताया कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, तो कुछ महीनों के आखिर में बिना सैलरी के रहना मुश्किल लगा. साक्षी ने लिखा, "उसी समय ने मुझे सिखाया कि इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे सच में पसंद हो."

At a salary of: 15K per month, I was the happiest. 150K per month, I felt it was less - I deserved more. 250K per month, I felt I was doing well, but after seeing others, it again felt less. I realised it was never about the salary. It was the comparison that created… — Sakshi (@Sakshi50038) March 20, 2026

कोई सैलरी कम नहीं होती

साक्षी ने आगे कहती हैं कि वो अब दूसरों के बारे में नहीं सोचती हैं बस अपना काम करती हैं. पोस्ट के आखिर में लिखा, "कोई भी सैलरी कम नहीं होती है, सब आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं."

वायरल हो गया पोस्ट

एक्स पर @Sakshi50038 नाम के हैंडल से 20 मार्च को ये पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 13 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पोस्ट के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.