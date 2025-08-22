Viral: क्या याद है 19 का पहाड़ा? वायरल हो रहा है पहाड़े का Sad Version Song, वीडियो देखकर हो जाएंगे लोटपोट!

19 Table Sad Version Song: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है जिनमें से कुछ वीडियो तो ऐसा देखने को मिल जाता है जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बनाने वाले क्या सोचकर वीडियो क्रिएट की है. हालांकि, ट्रेंडिंग टॉपिक से कुछ हटकर करने की सोच के साथ क्रिएटर का अजीबोगरीब वीडियो देखने को मिलता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा ही वायरल हो रहा है जिसमें 19 का पहाड़ बताया जा रहा है. पहाड़े को बताने का अंदाज ऐसा है कि दो मिनट तो ये ही सोच में लग जाएंगे कि वीडियो को देखकर हंसना है या रोना.

19 के पहाड़े का सैड वर्जन सॉन्ग वायरल

आपने अपने स्कूल टाइम में भी पहाड़ों को याद करने की कोशिश की होगी. किसी ने उन्नीस एकम उन्नीस पढ़ा होगा तो किसी ने नाइनटीन वनजा नाइनटीन बोलते हुए पहाड़े को याद किया होगा. अंग्रेजी भाषा की गणित में नाइनटीन वनजा नाइनटीन बोलते हुए अगर आप भी टेबल याद करते थे तो शायद सोचेंगे कि उस समय आपने ये सैड वर्जन सॉन्ग क्यों नहीं सुना था. दरअसल, वायरल वीडियो में 19 के पहाड़े का सैड वर्जन सॉन्ग सुनाया जा रहा है. इसे बोलने का अंदाज ऐसा ही कि हंसी रुकने का नाम न ले.

ये दिल दीवाना सॉन्ग आ जाएगा.

इंस्टाग्राम पर @naved2437_official नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस वायरल वीडियो में एक शख्स है और बाकी बच्चों की ड्रेस में चेयर पर बैठे हुए हैं. ब्लैक बोर्ड पर 19 की टेबल लिखी हुई है जिसे माइक पकड़े शख्स ये दिल दीवाना सॉन्ग की धुन की तरह गाता दिख रहा है. बोलने का अंदाज इतना फनी है कि किसी को भी हंसी आ जाए.

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट देखने को भी मिल रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई तुम साल के बेस्ट टीचर हो. दूसरे ने कमेंट किया भाई आपने 19 का पहाड़ बेस्ट स्टाइल में सीखाया है वेरी गुड. तीसरे यूजर ने लिखा 19 का पहाड़ा दीवाना हो रहा है.

