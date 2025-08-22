Viral: क्या याद है 19 का पहाड़ा? वायरल हो रहा है पहाड़े का Sad Version Song, वीडियो देखकर हो जाएंगे लोटपोट!
Advertisement
trendingNow12891883
Hindi Newsवायरल

Viral: क्या याद है 19 का पहाड़ा? वायरल हो रहा है पहाड़े का Sad Version Song, वीडियो देखकर हो जाएंगे लोटपोट!

19 Table Sad Version Song: क्या आपके लिए भी पहाड़े को याद करना किसी बड़े टास्क की तरह रहा है, अगर हां, तो शायद इसे सैड वर्जन सॉन्ग को सुनकर आप भी कभी 19 का पहाड़ा भूलेंगे नहीं. आइए फनी वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral: क्या याद है 19 का पहाड़ा? वायरल हो रहा है पहाड़े का Sad Version Song, वीडियो देखकर हो जाएंगे लोटपोट!

19 Table Sad Version Song: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है जिनमें से कुछ वीडियो तो ऐसा देखने को मिल जाता है जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बनाने वाले क्या सोचकर वीडियो क्रिएट की है. हालांकि, ट्रेंडिंग टॉपिक से कुछ हटकर करने की सोच के साथ क्रिएटर का अजीबोगरीब वीडियो देखने को मिलता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा ही वायरल हो रहा है जिसमें 19 का पहाड़ बताया जा रहा है. पहाड़े को बताने का अंदाज ऐसा है कि दो मिनट तो ये ही सोच में लग जाएंगे कि वीडियो को देखकर हंसना है या रोना.

19 के पहाड़े का सैड वर्जन सॉन्ग वायरल

आपने अपने स्कूल टाइम में भी पहाड़ों को याद करने की कोशिश की होगी. किसी ने उन्नीस एकम उन्नीस पढ़ा होगा तो किसी ने नाइनटीन वनजा नाइनटीन बोलते हुए पहाड़े को याद किया होगा. अंग्रेजी भाषा की गणित में नाइनटीन वनजा नाइनटीन बोलते हुए अगर आप भी टेबल याद करते थे तो शायद सोचेंगे कि उस समय आपने ये सैड वर्जन सॉन्ग क्यों नहीं सुना था. दरअसल, वायरल वीडियो में 19 के पहाड़े का सैड वर्जन सॉन्ग सुनाया जा रहा है. इसे बोलने का अंदाज ऐसा ही कि हंसी रुकने का नाम न ले.

Add Zee News as a Preferred Source

ये दिल दीवाना सॉन्ग आ जाएगा.

इंस्टाग्राम पर @naved2437_official नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस वायरल वीडियो में एक शख्स है और बाकी बच्चों की ड्रेस में चेयर पर बैठे हुए हैं. ब्लैक बोर्ड पर 19 की टेबल लिखी हुई है जिसे माइक पकड़े शख्स ये दिल दीवाना सॉन्ग की धुन की तरह गाता दिख रहा है. बोलने का अंदाज इतना फनी है कि किसी को भी हंसी आ जाए.

इस वायरल वीडियो पर यूजर्स के तरह-तरह के कमेंट देखने को भी मिल रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई तुम साल के बेस्ट टीचर हो. दूसरे ने कमेंट किया भाई आपने 19 का पहाड़ बेस्ट स्टाइल में सीखाया है वेरी गुड. तीसरे यूजर ने लिखा 19 का पहाड़ा दीवाना हो रहा है.

ये भी पढ़ें- Video: पति हाथ में ले आया ऐसा जीव, डरने और रोने लगी पत्नी; वायरल वीडियो देखकर नहीं रुकेगी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

viralFunny Video

Trending news

Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध,परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध,परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
;