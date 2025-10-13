मैं अमेरिकी नहीं ऑस्ट्रेलियाई हूं! झील में पेशाब करते हुए के वायरल वीडियो पर विदेशी महिला ने दी सफाई

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो वीडियो तो सच्चे होते हैं, लेकिन गलत दावे के साथ वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक अमेरिकी पर्यटक उदयपुर की एक झील में पेशाब करते हुए पकड़ी गई है. अब इस महिला ने खुद इस दावे की पोल खोली है और खुद पूरी सच्चाई बताई है.

क्यों वायरल हो रहा था वीडियो?

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भारत विरोधी लहर देखी जा रही है. ऐसे में लोग खुलेआम भारतीयों को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में कई वीडियो वायरल किए गए जिनमें दावा किया गया कि भारतीय कूड़ा फैला रहे हैं. ऐसे में इन वीडियो की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है. ये अपुष्ट वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुए तो इसका उल्टा होना भी स्वाभाविक था. भारतीय सोशल मीडिया हैंडल से ये दावे किए गए कि एक अमेरिकी महिला को भारत की एक झील में पेशाब करते हुए पकड़ लिया है. अब ये महिला सामने निकल कर आई है और खुद अपने मुंह से सच्चाई बताई है.

यह भी पढ़ें: कान से गिर गये ईयरबड्स और बंद हो गया मेट्रो का गेट, इस लड़की ने नहीं छोड़ा पीछा और फिर...

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोली ये महिला?

महिला ने बताया कि वो अमेरिकी नहीं, बल्कि एक ऑस्ट्रेलियाई है. ये वायरल वीडियो ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में शूट किया गया है. ऑस्ट्रेलियाई मॉडल इस महिला ने भारतीय झील में पेशाब करने वाले झूठे दावों पर रिएक्शन देते हुए कहा कि वह न तो अमेरिकी हैं और न ही उसने किसी इंडियन झील में पेशाब किया है. इसके अलावा उसका कहना है कि ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों की क्रांतिकारी खोज! मुंह में रखते ही फ्लू का पता लगा सकती है ये च्यूइंगम, जाने पूरा प्रोसेस

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @elliejeancoffey नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है.

वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "जरा सोचिए अगर कोई भारतीय ऐसा करे तो सबकी क्या प्रतिक्रिया होगी." दूसरे यूजर ने लिखा, "ठीक है, यह मेरे लिए एक रैंडम वीडियो है,लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि यह भारत नहीं है? क्या वह आमतौर पर भारत में रहती है?" तीसरे यूजर ने लिखा, "मुझे सच में नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर इसकी कोई जगह है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.