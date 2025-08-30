Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ भी यूं ही वायरल नहीं होता है. जो भी वायरल होता है उसमें बाकि से कुछ अलग होता है. वो अलग दिखना ही इंसान को फेमस कर देता है. ऐसा ही एक दादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सब मॉल में सामान्य तौर से चल रहे हैं, लेकिन दादी नंगे पांव चल रही हैं. उनकी चप्पल उनके पैर में नहीं बल्कि हाथों में हैं.

यह भी पढ़ें: जमीन पर गिरे फूल उठा रही थी ये महिला, फिर ​फरिश्ता बनकर आया ये शख्स; Video देखकर आ जाएंगे आंसू

दादी ने क्यों उतारी चप्पल?

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मॉल घूमने आई दादी ने वहां की साफ सफाई देखकर अपनी चप्पल उतारकर हाथों में रख ली और मॉल में नंगे पांव घूमने लगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि कई महिलाएं और बच्चे मॉल में घूम रहे हैं, लेकिन उनके पीछे-पीछे दादी मां भी आ रही हैं. जब अम्मा नजदीक आती हैं तो दिखाई पड़ता है कि अम्मा के पांव में चप्पल नहीं हैं और उनकी चप्पल उनके हाथों में है. अम्मा नंगे पांव ही मॉल में घूम रही हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: 90 साल के बुजुर्ग रिक्शेवाले को मिला फरिश्ता, ऐसी मदद मिली की भर आईं सबकी आंखें; Video देखें

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @gulzar.quotes.7 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. 2.8 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 46 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी अच्छे-अच्छे कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "बहुत से लोग यह देखकर हंसते हैं, लेकिन ये पीढ़ी अब आगे नहीं मिलेगी." दूसरे यूजर ने लिखा, "माता-पिता और गुरुओं से मिलने वाले संस्कार ही मनुष्य को महान बनाते हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "पहले जैसे लोग आगे आगे कहीं देखने को नहीं मिलेगे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.