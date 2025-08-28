दो मुर्गियों के सामने आ गया बेबी कोबरा, उसके बाद का सीन देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन
दो मुर्गियों के सामने आ गया बेबी कोबरा, उसके बाद का सीन देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Baby Cobra Viral Video: जानवरों की लड़ाई वीडियो तो आपने बहुत देखें होंगे लेकिन आज हम जिस वी​डियो की बात कर रहे हैं उसमें मुर्गी ने एक बेबी कोबरा चोंच से नोच नोचकर अधमरा कर दिया. ये पूरा घटना कैमरे मे कैद हो गई और अब साशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Aug 28, 2025
दो मुर्गियों के सामने आ गया बेबी कोबरा, उसके बाद का सीन देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viral Video: सोशल मीडया पर जानवरों के अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी कोई जानवर इंसानों की नकल कर रहा होता है तो कभी कोई खुद से ताकतवर जानवर से पंगा ले लेता है. सोशल मीडिया पर जानवरों की लड़ाई के फनी वीडियो की तो भरमार है. हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है. हम बात कर रहे हैं मुर्गी और सांप के वायरल वीडियो की. जी हां, दो मुर्गियो ने एक बेबी कोबरा की जान ले ली. जब आप मुर्गी और कोबरा जैसे जानवरों को साथ देखते हो, तो बड़ा अजीब लगता है. ऐसा लगता है​ कि ये कुदरत के बनाए नियम के खिलाफ तो नहीं. अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 
मुर्गी के सामन कैसे बैठता है कोबरा?

इंटरनेट पर वायरल वीडियो में दिखता है कि एक बाइक के पास मुर्गी ने मुंह में एक कोबरा दबा रखा है. तभी एक शख्स की आवाज आती है, "छोड़ दो उसे सांप है वो". उसके बाद मुर्गी मुंह से सांप को निकाल देती है और वो बेबी कोबरा जमीन पर फन फैलाकर बैठ जाता है. इसके बाद दो 2 ऑरेंज मुर्गी कोबरा के सामने बैठ जाती हैं और उसे घूरने लगती हैं. बॉडी लेंग्वेज से लगता है​ कि जैसे वो कह रही हों कि आज तुझे जिंदा नहीं जाने देंगे.
बचने के लिए क्या करता है कोबरा?

जब दोनों मुर्गी और कोबरा आमने-सामने होते हैं तो बेबी कोबरा भी अपने बचाव में बार-बार फन मारने की कोशिश करता है. इसके बाद वीडियो में दिखाई देता है कि एक मुर्गी सांप को अपनी चोंच में दबा लेती है और दूसरी मुर्गी उस साप को छीनने की कोशिश करती है. मुर्गी अपनी चोंच से सांप को इधर-घधर करती है. इस दौरान सांप जख्मी होने लगता है. 

आखिर में सांप का क्या करती है मुर्गियां?
इसके बाद दूसरी मुर्गी सांप को ले लेती है और चोंच में दबाकर झटकती है. जिससे सांप पूरी तरह जख्मी हो जाता है. वीडियो को अंत  तक देखने ऐसा लगता है कि कोबरा मर चुका है. इसके बाद बेबी कोबरा को अपनी चोंच में दबाकर दोनों मुर्गी एक सफेद कार के पीछे चली जाती हैं. 

वीडियो को कितने लोगों ने किया शेयर?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @vlogger_aditya_06 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 36 हजार से ज्यादा लाइक हैं. इतना ही नहीं 55 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

animals fighthen with snakBaby CobraViral Video

;