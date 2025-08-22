एक सांप और चार बिल्ली, शिकारी का ही हो गया शिकार; जानें कौन जीता, कौन हारा?

Viral Video: आए दिन सोशल मीडिया पर जानवरों के फनी और खूंखार या मस्ती से भरे मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो में शिकारी खुद शिकार हो जाते हैं तो कहीं कुछ जानवर गलतफहमी में ताकतवर जीव से भिड़ जाते हैं. आज हम ऐसी ही एक वायरल वीडियो के बारे में बात रह रहे हैं, जहां शिकारी खुद शिकार हो गया. दरअसल, वीडियो में दिख रहा है कि बिल्ली का शिकार करने आया अजगर खुद बिल्लियों का निवाला बन गया. इस दौरान एक ऑरेंज केट आराम करती दिखी, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो. इस बिल्ली को लेकर भी लोगों ने मजेदार कमेंट किए.

बिल्ली को खाने आया था अजगर?

दरअसल सोशल मीडिया पर अजगर और बिल्लियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अजगर खुद बिल्लियों का शिकार बन गया. वीडियो की शुरुआत में दिखता है कि एक काला धब्बेदार अजगर बैठा है और उसके सामने 2 बिल्लियां हैं. जिसमें से एक बिल्ली अजगर से पंगा ले रही है, वहीं दूसरी बिल्ली को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.

बिल्ली कैसे पड़ी अजगर पर भारी?

इस दौरान काली वाली बिल्ली अपने पंजों से बार-बार अजगर के मुंह पर वार करती है और अजगर बचने की कोशिश करता है. लेकिन बिल्ली मानने को तैयार नहीं होती है और अचानक से अजगर के मुंह पर हमला कर देती है. इसके बाद अजगर और बिल्ली के बीच कुछ देर संघर्ष होता है, लेकिन बिल्ली अजगर का मुंह नहीं छोड़ती और अजगर को पंजों से बुरी तरह नोच देती है. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि 3 से 4 बिल्ली अजगर को खाने की कोशिश कर रही हैं. वीडियो देखकर लगता है कि बिल्ली ने अजगर को मौत की नींद सुला दिया है. इतना सब कुछ होने के बाद भी ऑरेंज केट अजगर के मरने के बाद भी रिलेक्स बैठी रहती है.

कमेंट बॉक्स में पब्लिक ने काटी मौज

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर gly.x_04 नाम के हैंडल से अपलोड किया गया है और अब तक इस वीडियो पर सवा लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसी के साथ बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ऑरेंज केट बी लाइक: आई डोंट केयर". इसी के साथ ज्यादातर लोग बिल्ली के रिएक्शन टाइम की तारीफ कर रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.