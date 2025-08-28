जूतों में बैठी इंतजार कर रही मौत, Video देखकर पहनने से पहले 10 बार चेक करेंगे जूता

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो आपकी आंखे खोल देते हैं. लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसी वीडियो जरूरी भी हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा रहा है, जो आपको चौंका देगा. दरअसल, बेबी कोबरा जूते में छिपकर बैठा है. किसी ने इस जूते का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आप जूते में पैर डालने से पहले दस बार सोचेंगे.

कहां छिपकर बैठा था कोबरा?

बरसात के मौसम में सांपों का निकलना काफी आम बात हैं. सांप घर में घुसकर कहीं भी बैठ सकते हैं. ऐसे में किसी भी चीज को इस्तेमाल करने में छोटी-सी भी लापरवाही जान जोखिम में डाल सकती है. इंटरनेट पर वायरल वीडियो में देखा जाता है कि एक नीले रंग के जूते में छोटू सा कोबरा छिपकर बैठा है. जैसे ही वीडियो बनाया जाता है ये छोटा-सा सांप अपने छोटे से फन से अटैक करने की कोशिश करता है. ये कोबरा देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका जहर किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है. इसलिए इस मौसम में किसी भी वस्तु को उठाने या इस्तेमाल करने से पहले कई बार चेक करें.

किस अकाउंट से शेयर हुआ वीडियो?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @cobra_lover_suraj नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 58 हजार लोगों ने लाइक किया है. इतना ही नहीं 1.6 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है.

वीडियो देखने के बाद क्या बोली जनता?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में मौज काट दी. एक यूजर ने लिखा, "2 महीने से जूता नहीं धोया था, बदबू के कारण सांप मरा नहीं". दूसरे यूजर ने लिखा, "एक ही सेकेंड में प्रेमी मारा जाएगा".

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.