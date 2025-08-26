बकरी की बहादुरी के आगे ताकतवर सांड को टेकने पड़े घुटने, बार-बार देखने को कर देगा मजबूर ये Fight Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर वीडियो फनी, आपसी लड़ाई या नटखट हरकतों के होते है. इसके अलावा कुछ जानवर जब असामान्य व्यवहार करते हैं तो भी उनकी वीडियो वायरल हो जाती है. इसी के साथ कुछ जानवर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर खुद से बड़े और ताकतवर जानवर से भिड़ जाते हैं, लेकिन कई बार ये कॉन्फिडेंस और बहादुरी बड़े से बड़े जानवर को झुका देती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक मामूली सी बकरी अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर सांड से भिड़ जाती है और उसे भगा देती है. ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

सांड ने क्यों टेके घुटने?

वीडियो में दिखाई देता है कि जंगल में एक बकरी और उसके सामने एक ताकतवर सांड खड़ा है. दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अपना खौफ मनवाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद दोनों में एक जोरदार और बराबरी की टक्कर होती है. जैसे ही दोनों टकराते हैं उसके बाद तुरंत फिर दूर खड़े होकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं. इसी दौरान बकरी अपने रौद्र रूप में आती है और जैसे ही हमले के लिए आगे बढ़ती है, सांड तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है. इस बकरी की बहादुरी और साहस के आगे सांड ने भी घुटने टेक दिए.

कैसे चटाई सांड को धूल?

ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. अगर ये घटना रिकॉर्ड ना होती तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता कि एक बकरी ने सांड को धूल चटा दी. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग बकरी की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं.

कितने मिलियन व्यूज?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @notforyouxyz नाम के हैंडल से शेयर किया गया. अब तक इस वीडियो को 13 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके है. इसके अलावा इस वीडियो को 5.5 लाख लोगो ने शेयर किया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 15 व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.