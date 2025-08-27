गणपति बप्पा के स्वागत में इस रूप में पहुंच गए भगवान शंकर, Video देखकर उड़ जाएंगे होश
Advertisement
trendingNow12898388
Hindi Newsवायरल

गणपति बप्पा के स्वागत में इस रूप में पहुंच गए भगवान शंकर, Video देखकर उड़ जाएंगे होश

Bappa Aagman 2025 Viral Video: गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरा देश गणपति बप्पा का स्वागत कर रहा है. ऐसे में देश भर से भगवान गणेश से जुड़े कई अनोखे वीडियो वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भगवान गणेश की एक विशाल मूर्ति पर एक नाग चढ़कर बैठ जाता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गणपति बप्पा के स्वागत में इस रूप में पहुंच गए भगवान शंकर, Video देखकर उड़ जाएंगे होश

Ganesh Chaturthi Viral Video: गणेश चतु​र्थी का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. खासतौर से महाराष्ट्र में इसकी काफी धूम मची है, जगह-जगह भगवान गणेश जी का स्वागत किया जा रहा है. दरअसल, गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है. इस मौके पर देश भर में लोग अपने घरों में गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं. ऐसे मौके पर देश भर से भगवान गणेश जी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं गणेश जी की गोद में बिल्ली आराम कर रही है तो कहीं भगवान गणेश जी की विशाल मूर्ति पर एक नाग चढ़कर बैठ जाता है. सांप को भगवान शंकर के गले की माला से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए ये वीडियो और भी खास हो जाता है.
यह भी पढ़े: गणपति बप्पा की गोद में सुकून की नींद सो रही ये बिल्ली, गणेश चतुर्थी पर इससे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा

कहां जाकर बैठा नाग?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि एक बड़ा-सा नाग पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ता है और फिर उनकी सूंड पर जाकर बैठ जाता है. सांप पहले तो बप्पा के चेहरे के पास जाता है और ऊपर चढ़ता है. इसके बाद वो गणेश जी के मुकुट तक पहुंच जाता है, हालांकि तुरंत नीचे भी आ जाता है और बाद में गणेश जी की सूंड पर फन फैलाकर बैठ जाता है. देखने में लगता है जैसे भगवान शंकर और भगवान गणेश जी एक साथ दर्शन दे रहे हों.
यह भी पढ़े: मुस्लिम युवाओं ने बप्पा के स्वागत में झूमकर बजाए ढोल-नगाड़े, भाईचारे की मिसाल देख खुश हुआ हर भारतीय

इस वीडियो पर कितने लाइक मिले?

Add Zee News as a Preferred Source

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @ramrajya_pratistan_manwath नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर अब तक 2 लाख 11 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 34 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है. 

वीडियो देखने के बाद क्या बोली जनता?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस साल का ये बेस्ट वीडियो है". इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने 'गणपती बाप्पा मोरया रे मंगल मूर्ती मोरया' जैसे कमेंट किए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

TAGS

Ganesh Chaturthi

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर स्पाइसजेट ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;