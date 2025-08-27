गणपति बप्पा के स्वागत में इस रूप में पहुंच गए भगवान शंकर, Video देखकर उड़ जाएंगे होश

Ganesh Chaturthi Viral Video: गणेश चतु​र्थी का पावन पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. खासतौर से महाराष्ट्र में इसकी काफी धूम मची है, जगह-जगह भगवान गणेश जी का स्वागत किया जा रहा है. दरअसल, गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है. इस मौके पर देश भर में लोग अपने घरों में गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं. ऐसे मौके पर देश भर से भगवान गणेश जी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं गणेश जी की गोद में बिल्ली आराम कर रही है तो कहीं भगवान गणेश जी की विशाल मूर्ति पर एक नाग चढ़कर बैठ जाता है. सांप को भगवान शंकर के गले की माला से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए ये वीडियो और भी खास हो जाता है.

कहां जाकर बैठा नाग?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है​ कि एक बड़ा-सा नाग पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ता है और फिर उनकी सूंड पर जाकर बैठ जाता है. सांप पहले तो बप्पा के चेहरे के पास जाता है और ऊपर चढ़ता है. इसके बाद वो गणेश जी के मुकुट तक पहुंच जाता है, हालांकि तुरंत नीचे भी आ जाता है और बाद में गणेश जी की सूंड पर फन फैलाकर बैठ जाता है. देखने में लगता है जैसे भगवान शंकर और भगवान गणेश जी एक साथ दर्शन दे रहे हों.

इस वीडियो पर कितने लाइक मिले?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @ramrajya_pratistan_manwath नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर अब तक 2 लाख 11 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 34 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

वीडियो देखने के बाद क्या बोली जनता?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस साल का ये बेस्ट वीडियो है". इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने 'गणपती बाप्पा मोरया रे मंगल मूर्ती मोरया' जैसे कमेंट किए.

