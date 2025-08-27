Video: मुस्लिम युवाओं ने बप्पा के स्वागत में झूमकर बजाए ढोल-नगाड़े, भाईचारे की मिसाल देख खुश हुआ हर भारतीय
Video: मुस्लिम युवाओं ने बप्पा के स्वागत में झूमकर बजाए ढोल-नगाड़े, भाईचारे की मिसाल देख खुश हुआ हर भारतीय

Bappa Aagman 2025 Viral Video: आज गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के पावन पर्व पर मुंबई से भाईचारे की ऐसी तस्वीर सामने आई है. जिसने दुनिया के सामने भारत की गंगा जमुना तहजीब की एक और मिसाल पेश की है. गणेशोत्सव पर मुंबई की जनता ने भाईचारे का एक नया उदाहरण पेश किया है जिस पर 140 करोड़ देशवासी गर्व महसूस कर रहे हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:38 AM IST
Video: मुस्लिम युवाओं ने बप्पा के स्वागत में झूमकर बजाए ढोल-नगाड़े, भाईचारे की मिसाल देख खुश हुआ हर भारतीय

Ganesh Chaturthi Viral Video:  कहते हैं ना 'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना'. मुंबई ने गणेशोत्सव के पावन पर्व पर विश्व के सामने एक बार फिर भारत की गंगा जमुना तहजीब दर्शाया है. मुंबई में गणेशोत्सव पर ढोल-नगाड़ों से बप्पा का स्वागत किया जा रहा है. बप्पा के आगमन में मुस्लिम समुदाय के युवा भी शामिल हुए और ढोल-नगाड़े बजाकर भगवान गणेश जी का स्वागत किया. बप्पा के आगमन में कई मुस्लिम युवा ढोल नगाड़े बजाते हुए चल रहे हैं. भाईचारे की ये मिसाल कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. 
यह भी पढ़ें: गणपति बप्पा की गोद में सुकून की नींद सो रही ये बिल्ली, गणेश चतुर्थी पर इससे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा

क्या सच में मुस्लिमों ने किया बप्पा का स्वागत?

गणेश चतुर्थी का पावन पर्व यूं तो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन खासकर महाराष्ट्र में इसको काफी धूमधाम से मनाया जाता है. ये हिंदुओं के खास त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक माना जाता है. इस दिन भगवान गणेश के भक्त बप्पा की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं. इस दौरान बड़ी धूमधाम से बप्पा का आगमन किया जाता है. मुंबई से आई वीडियो में दिखाई देता है कि ढोल-नगाड़ों से बप्पा का स्वागत किया जा रहा है. इस दौरान सड़कों पर काफी भीड़ लगी है और भक्त ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते चल रहे हैं. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

किसने अपलोड किया वीडियो?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @bhaveshhhhh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे खबर लिखे जाने तक 18 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो को अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग शेयर भी कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट किया, "ये सिर्फ मुंबई की ब्यूटी नहीं, इंडिया की ब्यूटी है". दूसरे यूजर ने लिखा, "ये मेरा इंडिया आई लव मॉय इंडिया"

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

