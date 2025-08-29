भीख मांगने के लिए बनाती है ऐसी शक्ल, महिला की एक्टिंग के आगे ऑस्कर अवार्ड भी पड़ जाएगा थोड़ा

Viral Video: सोशल मीडिया पर काफी मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जो हंसते-हंसते पेट दुखा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई देता है कि एक युवती ऐसा चेहरा बनाती है जैसे वो कितनी परेशान हो. महिला का दुखी देखकर लोग उसकी मदद कर देते हैं. इस एक्टिंग को किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कैसे मांगती है भीख?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला हाथ में ​थैला लिए है और भीख मांग रही है. ये महिला बारी-बारी से सबके पास जाकर भीख मांगती है. वो किसी के भी पास जाकर खड़ी हो जाती है और रो-रोकर अपना दुखड़ा गाने लगती है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रोते-रोते अचानक हंसने लगती है.

रोते-रोते क्या हरकत करने लगी ये महिला?

दरअसल, जब ये महिला रो-रोकर भीख मांग रही थी तब कोई इसकी वीडियो बना रहा था. जैसे ही रोते-रोते इसका ध्यान कैमरे की तरफ जाता है. ये ​कैमरे की तरफ को देखकर मुंह चिड़ा देती है और हंसने लगती है. इस दौरान जिस व्यक्ति से ये भीख मांग रही होती है वो कुछ पैसे निकालकर देने लगता है. तब ये महिला पैसे लेने के लिए फिर रोने लगती है और अचानक फिर हंसकर वहां से चली जाती है. इस महिला की इस एक्टिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किस अकाउंट से किया गया शेयर?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @kawsar.a.j नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 8.2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेरी दोस्त ऐसे ही करती है."

