Advertisement
trendingNow12981642
Hindi Newsवायरल

श्मशान से लेकर डेथ सटिफिकेट तक रिश्वतखोरी! BPCL के पूर्व CFO की पोस्ट ने उड़ाई प्रशासन की नींद

Viral Post: बेंगलुरु में बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के पूर्व अधिकारी के. शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाली पोस्ट की. जिसमें उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की मौत के बाद रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है. पोस्ट वायरल होते ही पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 30, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्मशान से लेकर डेथ सटिफिकेट तक रिश्वतखोरी! BPCL के पूर्व CFO की पोस्ट ने उड़ाई प्रशासन की नींद

Viral Post: के. शिवकुमार नाम के इस यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक भावुक पोस्ट करते हुए अपनी 34 साल की इकलौती बेटी अक्षया की मौत के बाद अंतिम संस्कार से लेकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में भी में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले इस शख्स ने खुद को बीपीसीएल का पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) बताया है. हालांकि बाद में ये पोस्ट हटा लिया गया.

डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में भी दिए पैसे
जैसे ही के. शिवकुमार का ये पोस्ट वायरल हुआ कि उन्हें बेटी की मौत के बाद श्मशान से लेकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में भी रिश्वत देनी पड़ी तो चारो ओर हड़कंप मच गया. उन्होंने लिखा था कि एम्बुलेंस, पुलिस, श्मशान और बीबीएमपी कार्यालय में भी उनसे पैसे मांगे गए. पोस्ट वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया.
यह भी पढ़ें: महासागर में टिक-टिक करता 'टाइम बम'! फटा तो बदल देगा दुनिया का मौसम, वैज्ञानिक बोले...

रिश्वत की लंबी लिस्ट
18 सितंबर 2025 का दिन था जब के. शिवकुमार की इकलौती 43 वर्षीय बेटी ब्रेन हेमरेज के चलते दुनिया का अलविदा कह गई. वो गोल्डमैन सैक्स में 8 साल काम कर चुकी थीं. पढ़ाई की बात करें तो बीटेक के साथ आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए भी किया हुआ था. पिता के. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि कासवनहल्ली से सेंट जॉन्स हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले ने 3000 रुपये मांगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस पर भी लगाया आरोप
के. शिवकुमार ने पुलिस पर भी पुलिस स्टेशन में नकद रिश्वत लेने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि एक पिता के लिए कोई सहानुभूति नहीं है जिसने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया. वो लिखते हैं कि मेरे पास पैसे थे तो दे दिए, लेकिन गरीब इंसान के साथ क्या होगा.

श्मशान में भी लूट
के. शिवकुमार के मुताबिक उनसे श्मशान में भी पैसे मांगे गए. इतना ही नहीं डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी बीबीएमबी दफ्तर में पांच दिन तक चक्कर लगवाए गए. आखिरकार जब सीनियर अधिकारी ने गुहार लगाई, तब जाकर डेथ सर्टिफिकेट हाथ आया. हालांकि, इसके लिए भी उनको पैसे देने पड़े.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

bengaluru news

Trending news

'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
Manoj Sinha
जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी टीचर बर्खास्त, आतंकियों से मिलकर देश को कर रहे थे बर्बाद!
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
Gujrat
दादा के निधन पर पोता-पिता कर रहे थे सफाई, कूड़ेदान में मिला ढाई करोड़ का खजाना!
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
rohit pawar
डोनाल्ड ट्रंप का बनवा दिया फर्जी आधार कार्ड, शरद पवार के पोते-विधायक रोहित पर FIR
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?
chief DK Shivakumar
'बिना कार वाले लड़के से कोई शादी नहीं करता' डिप्टी CM के इस बयान से क्यों मचा बवाल?