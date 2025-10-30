श्मशान से लेकर डेथ सटिफिकेट तक रिश्वतखोरी! BPCL के पूर्व CFO की पोस्ट ने उड़ाई प्रशासन की नींद

Viral Post: के. शिवकुमार नाम के इस यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक भावुक पोस्ट करते हुए अपनी 34 साल की इकलौती बेटी अक्षया की मौत के बाद अंतिम संस्कार से लेकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में भी में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले इस शख्स ने खुद को बीपीसीएल का पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) बताया है. हालांकि बाद में ये पोस्ट हटा लिया गया.

डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में भी दिए पैसे

जैसे ही के. शिवकुमार का ये पोस्ट वायरल हुआ कि उन्हें बेटी की मौत के बाद श्मशान से लेकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में भी रिश्वत देनी पड़ी तो चारो ओर हड़कंप मच गया. उन्होंने लिखा था कि एम्बुलेंस, पुलिस, श्मशान और बीबीएमपी कार्यालय में भी उनसे पैसे मांगे गए. पोस्ट वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया.

यह भी पढ़ें: महासागर में टिक-टिक करता 'टाइम बम'! फटा तो बदल देगा दुनिया का मौसम, वैज्ञानिक बोले...

रिश्वत की लंबी लिस्ट

18 सितंबर 2025 का दिन था जब के. शिवकुमार की इकलौती 43 वर्षीय बेटी ब्रेन हेमरेज के चलते दुनिया का अलविदा कह गई. वो गोल्डमैन सैक्स में 8 साल काम कर चुकी थीं. पढ़ाई की बात करें तो बीटेक के साथ आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए भी किया हुआ था. पिता के. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि कासवनहल्ली से सेंट जॉन्स हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाले ने 3000 रुपये मांगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस पर भी लगाया आरोप

के. शिवकुमार ने पुलिस पर भी पुलिस स्टेशन में नकद रिश्वत लेने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि एक पिता के लिए कोई सहानुभूति नहीं है जिसने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया. वो लिखते हैं कि मेरे पास पैसे थे तो दे दिए, लेकिन गरीब इंसान के साथ क्या होगा.

श्मशान में भी लूट

के. शिवकुमार के मुताबिक उनसे श्मशान में भी पैसे मांगे गए. इतना ही नहीं डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी बीबीएमबी दफ्तर में पांच दिन तक चक्कर लगवाए गए. आखिरकार जब सीनियर अधिकारी ने गुहार लगाई, तब जाकर डेथ सर्टिफिकेट हाथ आया. हालांकि, इसके लिए भी उनको पैसे देने पड़े.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.