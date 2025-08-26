ठेले पर बैठा रोटी खा रहा था मुन्ना, आ धमका बड़ा लंगूर और फिर... Video देखें
Langur Viral Video: गोलगप्पे के ठेले पर बैठा छोटा-सा बच्चा रोटी खा रहा था, तभी एक बड़े लंगूर ने बच्चे की रोटी छीन ली. बच्चा चिल्लाता रहा और लंगूर रोटी खाता रहा. ये पूरा सीन कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:50 AM IST
Viral Video: जानवरों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी बंदर, कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली के वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते-रहते हैं. आपने आमतौर पर बंदर और लंगूर को काम बिगाड़ते या खाने की ​छीना झपटी करते देखा होगा. ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां लंगूर एक बच्चे की रोटी छीनकर खाता दिखाई दे रहा है.
चिल्लाता रहा बच्चा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक छोटा-सा बच्चा गोलगप्पे के ठेले पर बैठा रोटी खा रहा है. वहीं पास की दीवार पर एक बड़ा-सा लंगूर भी बैठा है. तभी वो लंगूर तेजी से नीचे आता है और बच्चे के हाथ से रोटी छीनकर वहीं बैठकर खाने लगता है. जैसे ही लंगूर बच्चे से रोटी छीनता है तुरंत बच्चा बुरी तरह रोने चिल्लाने लगता है. इस दौरान बच्चे के पिता अपने बेटे को हौसला देते हैं और कहते हैं, "डरो मत काटेगा नहीं, पापा है ना". बच्चे के पिता यही बात कई बार दोहराते हैं​ कि 'डरो मत, काटेगा नहीं'. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पिता के व्यवहार पर उठे सवाल
सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने मजे लिए और ज्यादातर लोगों ने पिता के व्यवहार पर सवाल उठाया. एक यूजर ने पिता के व्यवहार को देखते हुए लिखा, "बाप कह रहा है, बेटा तो दोबारा कर लूंगा पहले व्यूज ले लेता हूं". दूसरे यूजर ने लिखा, "एक बाप मॉक ड्रिल की तैयारी करा रहा है". किसी ने कमेंट में लिखा, "सगा पापा है ना".

42 मिलियन से ज्यादा व्यूज
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @kuldeep_kashyap48341 के अकाउंट से अपलोड किया गया है और अब तक इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. इतना ही नहीं 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 42 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

;