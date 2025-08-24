Video: मुर्गी के बच्चों पर उड़ता हुआ आया मौत का साया, मां ने ऐसे की अपने चूजों की रक्षा, कुत्ते ने भी दिया साथ! देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर अलग-अलग जीव जन्तुओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर फनी होते हैं लेकिन कुछ वीडियो इतने मार्मिक होते हैं कि कठोर से कठोर दिल भी पिघल जाए. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पक्षी चूजे को उठाकर ले जाता है और मुर्गी बेबस रह जाती है.

यह भी पढ़ें: सातवें आसमान पर पहुंचा बाज का गुस्सा, चूजे को खाने आए सांप का कर दिया ये हाल, नहीं देखा जाएगा पूरा वीडियो

ऐसे हुआ अचानक हमला

वीडियो में दिखाई देता है कि एक घर की छत पर मुर्गी और उसके बहुत सारे चूजे दाना चुग रहे हैं. वहीं पास में कुत्ता भी मौजूद है. इस दौरान अचानक कहीं से एक पक्षी आ जाता है और दाना चुग रहे चूजों पर हमला कर देता है. जैसे ही पक्षी हमला बोलता है तुरंत मुर्गी चूजों को बचाने के लिए पक्षी से भिड़ जाती है और उसके बच्चे सुरक्षित स्थान की और भागने लगते हैं, लेकिन एक चूजा उस पक्षी के पंजों में फंस जाता है.

यह भी पढ़ें: जिस नेवले से खौफ खाते हैं जहरीले सांप, उससे पंगा ले बैठा ये कुत्ता; Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी

कुत्ता भी देता है मुर्गी का साथ

Add Zee News as a Preferred Source

ये परिंदा जैसे ही चूजे को लेकर उड़ता है तुरंत मुर्गी और वहां मौजूद कुत्ता भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं. मुर्गी और कुत्ता छत की आखिरी दीवार तक उस पक्षी को नीचे गिराने या पकड़ने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद बेबस हो जाते है. मुर्गी कई बार छत की बाउंड्री को उड़कर पार करने की कोशिश करती है और नाकाम हो जाती है. इसके बाद मुर्गी और कुत्ते को वापस मायूस लौटना पड़ता है. इसके बाद मुर्गी बाकी चूजों को सेफ करने की कोशिश करती हैं. चूजे भी समझदारी दिखाते हुए खुद सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं.

लोग कर रहे भावुक कमेंट

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर mian_azhar_lionking नाक के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर 6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं और 50 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर किया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मदर्स लव इज अनकंडीशनल". इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने इसी तरह के भावुक कमेंट किए हैं. लोग इस वीडियो को मां के प्यार से जोड़कर देख रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.