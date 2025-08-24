Video: मुर्गी के बच्चों पर उड़ता हुआ आया मौत का साया, मां ने ऐसे की अपने चूजों की रक्षा, कुत्ते ने भी दिया साथ! देखें वीडियो

Hen Viral Video: छत पर मुर्गी अपने चूजों के साथ दाना चुग रही थी कि तभी वहां एक पक्षी आता है और एक चूजे को लेकर उड़ जाता है. अब इस मार्मिक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Viral Video: सोशल मीडिया पर अलग-अलग जीव जन्तुओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर फनी होते हैं लेकिन कुछ वीडियो इतने मार्मिक होते हैं कि कठोर से कठोर दिल भी पिघल जाए. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पक्षी चूजे को उठाकर ले जाता है और मुर्गी बेबस रह जाती है.
ऐसे हुआ अचानक हमला
वीडियो में दिखाई देता है कि एक घर की छत पर मुर्गी और उसके बहुत सारे चूजे दाना चुग रहे हैं. वहीं पास में कुत्ता भी मौजूद है. इस दौरान अचानक कहीं से एक पक्षी आ जाता है और दाना चुग रहे चूजों पर हमला कर देता है. जैसे ही पक्षी हमला बोलता है तुरंत मुर्गी चूजों को बचाने के लिए पक्षी से भिड़ जाती है और उसके बच्चे सुरक्षित स्थान की और भागने लगते हैं, लेकिन एक चूजा उस पक्षी के पंजों में फंस जाता है.
कुत्ता भी देता है मुर्गी का साथ
ये परिंदा जैसे ही चूजे को लेकर उड़ता है तुरंत मुर्गी और वहां मौजूद कुत्ता भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं. मुर्गी और कुत्ता छत की आखिरी दीवार तक उस पक्षी को नीचे गिराने या पकड़ने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद बेबस हो जाते है. मुर्गी कई बार छत की बाउंड्री को उड़कर पार करने की कोशिश करती है और नाकाम हो जाती है. इसके बाद मुर्गी और कुत्ते को वापस मायूस लौटना पड़ता है. इसके बाद मुर्गी बाकी चूजों को सेफ करने की कोशिश करती हैं. चूजे भी समझदारी दिखाते हुए खुद सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं.
लोग कर रहे भावुक कमेंट
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर mian_azhar_lionking नाक के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर 6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं और 50 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर किया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मदर्स लव इज अनकंडीशनल". इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने इसी तरह के भावुक कमेंट किए हैं. लोग इस वीडियो को मां के प्यार से जोड़कर देख रहे हैं.
