Video: मुर्गी के बच्चों पर उड़ता हुआ आया मौत का साया, मां ने ऐसे की अपने चूजों की रक्षा, कुत्ते ने भी दिया साथ! देखें वीडियो
Advertisement
trendingNow12894459
Hindi Newsवायरल

Video: मुर्गी के बच्चों पर उड़ता हुआ आया मौत का साया, मां ने ऐसे की अपने चूजों की रक्षा, कुत्ते ने भी दिया साथ! देखें वीडियो

Hen Viral Video: छत पर मुर्गी अपने चूजों के साथ दाना चुग रही थी कि तभी वहां एक पक्षी आता है और एक चूजे को लेकर उड़ जाता है. अब इस मार्मिक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: मुर्गी के बच्चों पर उड़ता हुआ आया मौत का साया, मां ने ऐसे की अपने चूजों की रक्षा, कुत्ते ने भी दिया साथ! देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर अलग-अलग जीव जन्तुओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर फनी होते हैं लेकिन कुछ वीडियो इतने मार्मिक होते हैं कि कठोर से कठोर दिल भी पिघल जाए. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पक्षी चूजे को उठाकर ले जाता है और मुर्गी बेबस रह जाती है. 
यह भी पढ़ें: सातवें आसमान पर पहुंचा बाज का गुस्सा, चूजे को खाने आए सांप का कर दिया ये हाल, नहीं देखा जाएगा पूरा वीडियो

ऐसे हुआ अचानक हमला
वीडियो में दिखाई देता है कि एक घर की छत पर मुर्गी और उसके बहुत सारे चूजे दाना चुग रहे हैं. वहीं पास में कुत्ता भी मौजूद है. इस दौरान अचानक कहीं से एक पक्षी आ जाता है और दाना चुग रहे चूजों पर हमला कर देता है. जैसे ही पक्षी हमला बोलता है तुरंत मुर्गी चूजों को बचाने के लिए पक्षी से भिड़ जाती है और उसके बच्चे सुरक्षित स्थान की और भागने लगते हैं, लेकिन एक चूजा उस पक्षी के पंजों में फंस जाता है. 
यह भी पढ़ें: जिस नेवले से खौफ खाते हैं जहरीले सांप, उससे पंगा ले बैठा ये कुत्ता; Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी

कुत्ता भी देता है मुर्गी का साथ

Add Zee News as a Preferred Source

ये परिंदा जैसे ही चूजे को लेकर उड़ता है तुरंत मुर्गी और वहां मौजूद कुत्ता भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं. मुर्गी और कुत्ता छत की आखिरी दीवार तक उस पक्षी को नीचे गिराने या पकड़ने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद बेबस हो जाते है. मुर्गी कई बार छत की बाउंड्री को उड़कर पार करने की कोशिश करती है और नाकाम हो जाती है. इसके बाद मुर्गी और कुत्ते को वापस मायूस लौटना पड़ता है. इसके बाद मुर्गी बाकी चूजों को सेफ करने की कोशिश करती हैं. चूजे भी समझदारी दिखाते हुए खुद सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं. 

लोग कर रहे भावुक कमेंट
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर mian_azhar_lionking नाक के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर 6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं और 50 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर किया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मदर्स लव इज अनकंडीशनल". इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने इसी तरह के भावुक कमेंट किए हैं. लोग इस वीडियो को मां के प्यार से जोड़कर देख रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

TAGS

Viral VideoBirds Attackbirds fight

Trending news

गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
;