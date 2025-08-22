क्या सच में इस लड़के के पास है दिव्य शक्ति? नूडल्स से बना दिया सांप! Video देखकर जानें सच्चाई
वायरल

क्या सच में इस लड़के के पास है दिव्य शक्ति? नूडल्स से बना दिया सांप! Video देखकर जानें सच्चाई

Magic Video: रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ बैठा व्यक्ति नूडल्स से सांप बना देता है. ये देखने के बाद वहां मौजूद सभी हैरान रह जाते हैं. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Aug 22, 2025, 07:33 AM IST
क्या सच में इस लड़के के पास है दिव्य शक्ति? नूडल्स से बना दिया सांप! Video देखकर जानें सच्चाई

Viral Video: सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोज वायरल होते रहते हैं जो दिमाग को चकरा देते हैं. ये वीडियो कई तरह के जादू या माइंड रीडिंग से जुड़े होते हैं. ऐसा ही एक मैजिक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स नूडल्स खाते खाते उसी से सांप भी बना देता है. ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: सातवें आसमान पर पहुंचा बाज का गुस्सा, चूजे को खाने आए सांप का कर दिया ये हाल, नहीं देखा जाएगा पूरा वीडियो

कैसे कर दिया हैरान?
वीडियो में दिखता है ब्लैक टी शर्ट पहना एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट या होटल में नूडल्स खा रहा है. तभी वो अपने दोस्त को मैजिक देखने के लिए बोलता है. दोस्त को हैरान करने के लिए वो ऐसा मैजिक करता है कि वहां खाना खा रहे बाकि लोग भी उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं. मैजिक नूडल्स से शुरू होता है और सांप पर खत्म होता है.

यह भी पढ़ें: गिलहरी है या सुपरहीरो? जहरीले सांप को मुंह से दबोचकर कुतर डाला, Video देखकर भी नहीं होगा यकीन

ऐसे बनाया नूडल्स का सांप?
मैजिक दिखाने के लिए वो व्यक्ति सबसे पहले एक नूडल लेता है और उसे टेबल पर रखता है. अब सामने रखी नमक की डिब्बी उठाता है और नूडल पर थोड़ा-सा नमक छिड़कता है. इसके बाद वो शख्स नूडल को हाथ से कवर कर लेता है और फिर वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था. हाथों के नीचे से लगभग 2 फिट लंबा एक सांप निकलता है जिसे देखकर उसका साथी अपनी कुर्सी से उठकर दूर चला जाता है. सांप को देखने के बाद वहां मौजूद सभी इस सांप की ओर देखने लगते हैं. अब इस मैजिक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SOSSAM (@sossamofficiel)

वीडियो देखने के बाद पब्लिक का रिएक्शन
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर sossamofficiel नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. अब तक इस वीडियो पर 18 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वहीं 2 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. इस वीडियो पर अब तक 66 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए एक यूजर ने लिखा, "इसके पास दिव्य शक्ति है". वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "हमारे भारत में कोई इतनी जानकारी पा लेगा तो तुरंत सिंहासन पर बैठकर बाबा बन जाएगा".

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

