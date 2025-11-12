Advertisement
प्यार से सामने धरी रह गई सोसाइटी की सिक्योरिटी, गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर ऐसे पहुंचा आशिक; Video वायरल

Viral Video: लोग प्यार में एक दूसरे के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जो आइडिया लगाया है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.

Nov 12, 2025, 04:30 PM IST
Viral Video: लोग अपने पार्टनर से मिलने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं. सौ तरह के बहाने बनाकर छिप-छिपकर मिलते हैं. सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है. लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि गर्लफ्रेंड घर से बाहर नहीं आ सकती है और ये शख्स सोसाइटी में जाए तो जाए कैसे. ऐसे में इस लड़के ने जो दिमाग लगाया है उसे देखकर सब हैरान हैं. 

कैसे पहुंचा गर्लफ्रेंड के घर?
इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में दिखता है कि जिसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है वो लड़का और उसका दोस्त एक सोसाइटी के बाहर एक फूड डिलीवरी वाले को रोक लेते हैं और उससे अपनी टी शर्ट और हेलमेट देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. इस दौरान दोस्त बहुत की एक्साइटेड नजर आता है. वो कहता है कि बंदी सोसाइटी में रहती है इसलिए सोसाइटी में एंट्री के लिए टी शर्ट चाहिए. इसके बाद वो मासूम सा चेहरा बनाकर फूड डिलीवरी बॉय से कहता है कि अगर आज आप ये काम कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी. इसके बाद वो डिलीवरी वाला लड़का इस लडके को अपनी टी शर्ट दे देता है और ये तुरंत टी शर्ट पहनकर डिलीवरी बॉय बन जाता है और लड़की के घर पहुंच जाता है. जब लड़की गेट खोलती है तो देखती है कि बॉयफ्रेंड सामने डिलीवरी बॉय बनकर आया है और उसके हाथ में एक केक भी है. 
यह भी पढ़ें: मोहब्बत में सब जायज है! लड़की को पार्क लेकर आया शख्स, ऐसे जताया प्यार वायरल हो गया वीडियो

 

कैसे मनाया बर्थडे?
इसके बाद वीडियो में दिखता है कि लड़की कैंडल फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाती है और केक काटकर अपने बॉयफ्रेंड को भी खिलाती है. वीडियो में ज्यादातर यूजर्स ने एक चीज नोटिस की कि बॉयफ्रेंड से ज्यादा खुशी उसके दोस्त को हो रही है. इस दौरान वो चुपचाप लड़की को विश करके चले जाते हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @chalte_phirte098 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 3.8 मिलियन लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Viral VideoGirlfriend Birthday

