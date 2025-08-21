Video: स्टेज से नीचे गिरी दुल्हन लेकिन दूल्हा कुर्सी से उठा भी नहीं, मेहमानों के उड़ गए होश

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन कई वीडियोज ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हंसी के साथ गुस्सा भी आता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो जयमाला के बाद का है जब स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं. इस दौरान मेहमान एक-एक करके आ रहे हैं और शगुन का लिफाफा देकर फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं. यानी माहौल एक दम खुशनुमा होता है, तभी दुल्हन स्टेज से गिर जाती है.

कैसे गिरी दुल्हन?

दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि मेहमान स्टेज के पीछे से आ रहे हैं और दुल्हा दुल्हन को शगुन या आशीर्वाद देकर जा रहे हैं. इसी दौरान दूल्हा और दुल्हन की कुर्सी के पीछे से तीन मेहमान जा रहे होते हैं. तभी उनमें से एक शख्स स्टेज से नीचे गिरता है. नीचे गिरने के दौरान उस व्यक्ति का हाथ दुल्हन के सोफे पर लग जाता है, जिससे दुल्हन भी सोफे सहित स्टेज से नीचे गिर जाती है.

अपनी जगह से नहीं उठता दूल्हा

जैसे ही ये घटना होती है तुरंत आस-पास के लोग दुल्हन को उठाने के लिए भागते हैं लेकिन दिलचस्प और गुस्से वाली बात ये हैं कि इस दौरान दूल्हा अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है. दूल्हा सब कुछ देखता रहता है लेकिन अपनी कुर्सी से भी नहीं हिलता है. इसी दौरान कैमरा मेन भी तुरंत दुल्हन की कुर्सी को उठाने पहुंच जाता है लेकिन दूल्हा नहीं उठता. दूल्हे के इसी व्यवहार के कारण ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर bridal_lehenga_designn नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब लोग कमेंट बॉक्स में दूल्हे के मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कुछ भी हो जाए लेकिन नहीं उठा अपनी जगह से".

