कभी नहीं देखी होगी सांड की ऐसी लड़ाई, रोकनी पड़ गई पूरी ट्रेन; Video हो गया वायरल

Viral Video: यूं तो सांड़ों की लड़ाई का वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. सांड जब लड़ते हैं तो अपने आस पास की चीजों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं. अभी तक आपने बाजार या मंडी में सांड़ों को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं उसमें सांड ट्रेन के इंजन के सामने लड़ रहे हैं. इन सांड़ों की लड़ाई के चलते लोको पायलट को ट्रेन के ब्रेक लगाने पड़े और काफी देर तक ये महाभारत चलती रही.

क्यों रोकनी पड़ी ट्रेन?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बंद फाटक पर दो सांड लड़ रहे हैं और सामने से हॉर्न देती हुई ट्रेन आ रही है. पहले ये दोनों सांड़ फाटक के एक तरफ ही लड़ रहे थे लेकिन लड़ते लड़ते एक सांड ने दूसरे सांड को फाटक के बंद धकेल दिया और ये दोनों बीच ट्रेक पर पहुंच गए.

किसी ने नहीं की पास जाने की हिम्मत

जब दोनों सांड बीच ट्रैक पर लड़ रहे थे तो ट्रेन भी लगातार हॉर्न देती हुई धीमी होने लगी. जब ट्रेन के हॉर्न से भी सांड अलग नहीं हुए तो ट्रेन को फाटक पर ही रोकना पड़ा. ट्रेन फाटक पर रुक गई और ये दोनों सांड ट्रेन के इंजन के सामने काफी देर तक लड़ते रहे. इस दौरान ट्रेन के ड्राइवर ने भी इंजन से बाहर आकर देखा और भगाने की कोशिश की. इसके बाद एक शख्स फाटक के उस पास से ही सांडों को धमकाने की कोशिश करता दिखा लेकिन किसी की पास जाने की हिम्मत नहीं हुई.

कैसे रुका सांडों का युद्ध?

काफी कोशिश करने के बाद भी जब सांड आपस में लड़ते रहे तो एक शख्स ने उनके ऊपर पानी फेंका और अलग करने की कोशिश की. पानी गिरने के बाद कुछ पल के लिए सांड एक दूसरे से अलग हुए लेकिन वीडियो खत्म होने तक लड़ाई नहीं रुकी. किसी ने एक घटना का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट

यह वीडियो @locopilot.afjal नाक के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 8 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इसी के साथ 9 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. इस वीडियो पर 2.5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "भाई यह तो भोलेनाथ की सवारी है, सबको रोक देते हैं. रेलगाड़ी तो क्या बड़े-बड़े को रोक सकते हैं". दूसरे यूजर ने लिखा, "आज तो ट्रेन भी पलटा देते ये लोग".

